Aus Tiflis: Hubert Winklbauer

Tiflis – Siegen ist nicht nur Pflicht, sondern das Einzige, was zählt. Nur so kann Österreichs Fußball-Nationalteam sich selbst treu bleiben und die Anerkennung der Fans zurückgewinnen. Jede Verbesserung im Ranking haben die Spieler, die Trainer, der Präsident bejubelt. Ihr Tun und Handeln als der Weisheit letzter Schluss an ihre Fahnen geheftet, ihren Mehrwert in barer Münze kassiert.

Und nun? Nun wollen alle nichts mehr davon wissen. Nun werden wieder kleine Töne gespuckt. Windtner: „Ein Remis in Georgien wäre kein Beinbruch.“ Natürlich nicht. Aber doch problematisch. Denn mit einem Unentschieden gegen den 118. der Weltrangliste kann man die Reputation, die die ÖFB-Auswahl und alle Verantwortlichen in Frankreich mehr oder weniger jämmerlich verspielt hatten, nicht wiederbeleben.

Die Klarheit der Zahlen spricht eine eindeutige Sprache. An der gemessen ist Österreich der Favorit der Gruppe – ob das den Verantwortlichen passt oder nicht. Immerhin hat man den vermeintlichen Kleinmut vor der Ära Koller mehrmals unter dem Jubel aller feierlich zu Grabe getragen, Spott und Häme über die Vorgänger gegossen und sich selbst in den Fußballhimmel katapultiert.

Aber auch die Sympathien und die Wertschätzung der Fans müssen zurückgewonnen werden. Zudem müssen die Risse im Mannschaftsgefüge gekittet werden. Koller und sein Trainerteam sowie der Sportdirektor Ruttensteiner – die in Frankreich in jeder Hinsicht versagt haben – müssen sich wieder das Vertrauen der Spieler erarbeiten. Ein Remis oder gar eine Niederlage wäre alles andere als dienlich und eine weitere Verstärkung der noch sicher nicht überwundenen Verunsicherung.

So gesehen ist Siegen Pflicht. Ob es gefällt oder nicht. Immerhin stehen am Montag großteils Spieler auf dem Platz, denen die Verantwortlichen sogar Weltklasse attestiert und den EM-Titel zugetraut hatten.

Die Stimmung ist freilich wieder exzellent. Das Team den meisten wie eine Heimat. Koller noch immer ihr Lieblingstrainer. Und freilich sind alle auf den Sieg, auf den Erfolg, auf die großen Ziele dieser Qualifikation fokussiert. Fix steigt ja nur der Gruppenerste auf. Das macht Druck.

Dass Georgien punktuell gut sein kann, wurde in der Vergangenheit einige Male bewiesen. Aber groß waren die Georgier nur, wenn ihre Gegner die Konzentration klein gehalten haben. Wie etwa die Spanier, die in der Vorbereitung auf die EM in Frankeich die Eurasier quasi im Spaziergang besiegen wollten, um dann 0:1 zu verlieren. Dann gibt es noch das enge 1:2 unseres Gegners in der EM-Quali gegen Deutschland. Die Löw-Truppe war bei ihrem 2:0-Sieg in Tiflis so überlegen gewesen, dass sie im Rückspiel die Nase so hoch trug, dass ihnen die Georgier auf dem Rasenviereck etwas vortanzten. Es brauchte in der 79. Minute ein Tor von Kruse, um den 2:1-Sieg zu fixieren.

Aber den Schlendrian haben sich die Österreicher im ersten Camp nach der EM ja selbst ausgetrieben. Da werden morgen reuige, um Wiedergutmachung bemühte Kicker im ÖFB-Teamdress stecken. In den Flieger ins 2300 Kilometer entfernte Tiflis sind gestern auch einige Hoffnungsfrohe eingestiegen. Und zwar die Neuen. Die glauben, dass Coach Marcel Koller die neue Ära nicht ganz ohne personelle Weichenstellung angehen wird. Spielt Gregoritsch, oder Schaub? Ist Schöpf dabei? Lazaro sollte es in die Antrittself schaffen, Suttner kann sich schon als Fuchs-Ersatz fühlen.