Von Hubert Winklbauer aus Tiflis

Tiflis – Ein Trainer ist nur so gut wie seine Spieler! Aus, bast­a. Deshalb ist die Sonderstellung von Marcel Koller, sein Helden­status als Teamchef, den Spielern gegenüber auch nicht ganz gerecht. Dass fast der ganz­e Teil der fußballbegeisterten Nation die grandios­e EM-Qualifikation 2016 der Trainerkunst des Schweizers zugeschrieben hat, ist bei den Spielern nicht immer so gut angekommen, wie dies nach außen hin kommuniziert wurde.

Und als Koller die Verantwortung für den „Absturz“ bei der EM in Frankreich auf viele Schultern (nämlich auf die der Spieler) verteilte, hat sich ein kleiner Riss in der bis dahin engen Bindung zum Erkennen gegebe­n. Jetzt wird gekittet.

Koller muss sein­e Spieler wieder auf jenes Level bekommen, das ihm so viel Ehre und Ruhm gebracht hat. Gelingt ihm dies, wird er in die Geschichte des ÖFB-Teams als jener Coach eingehen, der Österreich hintereinander zur EM und zur WM gebracht hat.

Einer, der dafür besonders wichtig ist, ist David Alab­a. Als dessen Formkurve in Frankreich nach unten zeigt­e, ging es kollektiv bergab. Ein Grund für Alabas schwaches Auftreten mag sein­e Dauerpräsenz beim FC Bayern gewesen sein. Er war überspielt, ausgelaugt. Einer der größten Fußballmeister, den Österreichs Fußballgeschichte kennt, war – zu sehr mit sich und seinen Formtiefs beschäftigt – zum Mitläufer mutiert.

In der Folge musste er bis jetzt mit dem Verdacht leben, dass er seine Idealposition auf der linken Außenseite habe. Und jetzt, da doch Christian Fuchs weg sei … Dass diese Thematik Alaba auf die Nerven geht, war seinen Interviews zu entnehmen. Hinten links außen gegen zentral in der Mitte – das käme ein wenig einer Degradierung nahe. Die Bosse spielen zentral. So ist es nun einmal. Und Alaba zu kränken, macht auch für Marcel Koller wenig Sinn.

Alabas Führungsrolle soll sich in der Aufstellung dokumentieren. Alaba ist mental und physisch wieder bei Kräften – und um die Erfahrung des EM-Flops reicher. Dies­e Erfahrung teilt er mit dem Gros der Truppe. Alle waren ja bemüht, ihren Anteil am enttäuschenden Abscheiden zu analysieren. Damit ist klar: Die Mannschaft, die in der EM-Quali so geglänzt hat, um in Frankreich zu reifen, muss heute Georgien besiegen. Und wenn es nur ein Remis wird, dann wäre das nur zu akzeptieren, wenn die Nr. 118. der Welt unverschämtes Glück gehabt hätte.

Auch wenn man nicht weiß, wie die georgischen Kicker heißen (und wenn man es gewusst hat, hat man es vergessen), so wissen unsere Teamkicker, wie sie kicken und ticken. Es gilt also, was immer gilt, wenn es gegen Underdogs geht: Man muss sie unter Druck setzen, sie zu jeder Zeit und auf jedem Quadratzentimeter des Platzes an ihr­e Fehleranfälligkeit erinnen, man muss Stärke und Überlegenheit demonstrieren: mit dem Ball auf dem Fuß und im Kampf Körper gegen Körper. Letzteres wird ohnehin schwer werden. Georgien ist eine Ringernation. Das Land, das in politisch interessierten Lagern als defekte Demokratie eingestuft wird, ist ans Kämpfen gegen groß­e Wider­stände gewöhnt. Es gibt Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption. Also auch Superreich­e, die wollen, dass in dem postsowjetischen Staat alles bleibt, wie es ist. Ihnen zum Wohl, dem Rest zum Nachteil. Das Land ist christlich – und die Amtssprache eine Sonderform des Russischen. Es ist ein Südkaukasisch mit eigenem Alphabet. In diesem sollen sie, wenn es nach dem ÖFB-Team geht, ihre heutige Niederlage beklagen.