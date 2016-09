Turku – In der jungen Geschichte der Fußball-Nationalmannschaft des Kosovo wird am (heutigen) Dienstag mit dem Länderspiel in Finnland in der WM-Qualifikation ein weiteres Kapitel geschrieben. Stunden vor dem Spiel in Finnland autorisierte die FIFA den Nationenwechsel von neun Spielern, darunter auch von ÖFB-Nachwuchsspieler Sinan Bytyqi - Salzburg-Legionär Valon Berisha muss hingegen weiter warten.

Neben Bytyqi erhielten etwa auch Elbasan Rashani (ehemals Norwegen) oder Albert Bunjaku (ehemals Schweiz) die Freigabe. Salzburgs Mittelfeldspieler Valon Berisha, der 20 Mal für Norwegen auflief und am Sonntag anders als Bruder Veton das Duell mit Weltmeister Deutschland sausen ließ, reiste möglicherweise umsonst mit dem Team nach Finnland. In dem Statement des Weltverbandes wurde der 23-Jährige nicht erwähnt.

„Acht andere Anfragen sind noch in der Prüfung“, teilte die FIFA ohne Nennung von Zeitangaben mit. Die meisten Neo-Nationalspieler des Kosovo haben albanische Wurzeln, viele von ihnen spielten bereits für Albanien. Doch neben Norwegen, Schweiz, Österreich, Deutschland und etwa Schweden betrifft der einmalig von der FIFA genehmigte Ländertausch auch Quali-Gegner Finnland.

Kein Antreten gegen Geburtsland

Perparim Hetemaj, der bereits 39 Spiele für die „Suomi“ absolviert hat, könnte schon bald für den Kosovo auflaufen. Entschieden will sich der Chievo-Legionär, der gegen sein Geburtsland nicht spielen will, noch nicht haben. „Er kann nach diesem Match für den Kosovo spielen. Ich werde seine Entscheidung respektieren“, sagte der frühe Salzburg-Trainer und nunmehrige Finnland-Teamchef Hans Backe bereits.

Bei der WM-Qualifikation wurde der Kosovo aus Sicherheitsgründen der Gruppe I zugeteilt. Laut FIFA soll auch bei künftigen Ausscheidungen für Europa- und Weltmeisterschaften der Kosovo nicht mit Serbien, aber auch nicht mit Bosnien-Herzegowina, wo viele Serben leben, in dieselbe Gruppe kommen. Während bisher etwa 110 Staaten das kleine Balkanland völkerrechtlich anerkannt haben, will Serbien diese Region wieder zurückbekommen.

In Turku am Abend sind laut Informationen des Kosovarischen Verbandes Flaggen des Kosovo und Finnland erlaubt - albanische hingegen strikt verboten. (APA/AFP)