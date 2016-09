Cardiff - Österreichs nächster Gegner Wales ist souveräner als das ÖFB-Team in die Fußball-WM-Qualifikation gestartet. Der Favorit setzte sich am Montag zu Hause gegen Moldau mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Sam Vokes (38.), Joe Allen (44.) und Superstar Gareth Bale (51., 95./Elfmeter). Im Parallelspiel der Gruppe D trennten sich Serbien und Irland in Belgrad mit 2:2 (0:1).

Die Waliser taten sich in Cardiff nur in der Anfangsphase schwer. Kurz vor der Pause traf erst Vokes nach Flanke von Bale per Kopf, wenig später legte Allen nach einem Corner mit einem Schuss aus halbrechter Position nach.

Bale macht mit Doppelpack alles klar

In der zweiten Hälfte durfte Bale noch seinen Doppelpack schnüren. Erst traf der Angreifer von Real Madrid nach einem haarsträubenden Fehler im Spielaufbau der Moldauer mit einem Schupfer (51.), mit der letzten Aktion des Spiels legte er per sicher verwandeltem Strafstoß nach (95.). Nach 62 Länderspielen hält Bale damit bei 24 Treffern. Nur noch vier Tore fehlen dem 27-Jährigen auf den walisischen Rekordtorschützen Ian Rush.

Bale in den Griff zu bekommen dürfte in einem Monat auch für das ÖFB-Team ein Schlüssel zum Erfolg werden. Die Waliser sind am 6. Oktober in Wien zu Gast. Nach dem Erreichen des EM-Halbfinales haben sie ihre zweite WM-Teilnahme nach 1958 im Visier. Nur der Gruppensieger fährt fix zur Endrunde 2018 nach Russland. Die acht besten Gruppenzweiten spielen sich im Play-off vier weitere Startplätze aus.

Drei Tage nach dem Heimspiel gegen Wales gastieren die Österreicher am 9. Oktober in Serbien. Die Serben waren gegen Irland bereits nach zwei Minuten durch einen Schuss von Jeff Hendrick in Rückstand geraten. Ein Abstauber-Tor von Filip Kostic (62.) und ein Elfmeter von Dusan Tadic (69.) drehten die Partie bei schwierigen Platzverhältnissen nur zwischenzeitlich. Daryl Murphy gelang im Finish per Kopf nach einem Eckball noch der Ausgleich (81.).

Für Kostic war es der erste Länderspieltreffer, er holte auch den Elfmeter heraus. Der 23-Jährige war im Sommer für kolportierte 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum Hamburger SV gewechselt und ist dort Sturmkonkurrent von ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch. EM-Achtelfinalist Irland hat zwar auch im vierten Anlauf nicht in Serbien gewonnen. Mit dem Punktegewinn im Land des U20-Weltmeisters waren die Iren aber nicht unzufrieden. (APA)