Turku - Der Kosovo hat im ersten WM-Qualifikationsspiel seiner Verbandsgeschichte einen Achtungserfolg erzielt. Die noch junge Fußballnation, die vom Weltverband FIFA erst am 13. Mai 2016 als 210. Mitglied aufgenommen worden war, kam am Montagabend in Finnland zu einem 1:1. In der Gruppe I hat der Kosovo wie auch alle andere Gruppen-Konkurrenten einen Zähler auf dem Konto. Denn die Ukraine und Island wie auch Kroatien und die Türkei trennten sich jeweils 1:1.

Gastgeber Finnland ging in Turku durch Paulus Arajuuri (18.) 1:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt sorgte Salzburg-Kicker Valon Berisha (60.) mit seinem verwandelten Foulelfmeter für den historischen ersten Treffer zum 1:1 in einer WM-Qualifikation.

Das nun für sein Geburtsland spielenden Ex-ÖFB-Talent Sinan Bytyqi saß bei Kosovo auf der Bank. Noch am Matchtag selber hatte die FIFA Anträge von Spielern geprüft, die einen Nationenwechsel beantragt hatten. Berisha erhielt erst kurz vor Anpfiff seine Spielbewilligung. (APA, dpa)