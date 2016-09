„Wir haben genug Spieler, die treffen können“, hatte Russlands Nationaltrainer Stanislaw Tschwertschessow nach dem 0:0 bei seiner Premiere gegen die Türkei gemeint. Der erste, der das unter Beweis stellte, war Fedor Smolov. Der Stürmer vom FK Krasnodar schoss am Dienstag beim freundschaftlichen Länderspiel in Moskau gegen die „Black Stars“ aus Ghana das entscheidende 1:0 in der 20. Minute. Russland ist als Gastgeber direkt für die WM qualifiziert. Mit dem ehemaligen Wacker-Trainer und FC-Tirol-Tormann (dreifacher Meister, Anm.) blieb die „Sbornaja“ auch im zweiten Testspiel ohne Gegentor. Bei der EM hatte Russland noch sechs Tore in drei Spielen bekommen. (ast)