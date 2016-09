Aus Horn: Tobias Waidhofer

Horn – Von Ruhe war in der Länderspielpause beim FC Wacker keine Spur. Aber wie soll das auch gehen, wenn ein Aufstiegsaspirant nach sieben Runden bei mickrigen sechs Punkten hält?

Trainer Maurizio ­Jacobacci drehte jedenfalls an einigen Stellschrauben: An fünf Positionen veränderte der Italo-Schweizer seine Elf, die er beim SV Horn in einem 4-1-4-1-Mantel auflaufen ließ. Und in der ersten Viertelstunde wirkte es in der Waldviertler Arena so, als ob Jacobacci genau die richtigen Entscheidungen getroffen hatte. Der FC Wacker schien der Herr am Rasenviereck zu sein und ließ den Ball laufen.

In der 16. Minute stellte Benjamin Sulimani mit seinem 1:0 für die Niederösterreicher das Spiel allerdings auf den Kopf. Es war ein Treffer, der dem FC Wacker jegliches Selbstvertrauen entzog.

Wie auf einer schiefen Ebene rollten die Angriffe in dieser Phase auf das Innsbrucker Tor. Und nach einem Hamzic-Stellungsfehler stellte Sally Preininger mit der Brust auf 2:0 (23.). Nur zwei Minuten später der nächste Schock: Pascal Grünwald musste wegen eines Torraubs vom Feld – eine überharte Entscheidung von Schiri Rene Eisner, da der Wacker-Keeper Horns Rintaro Yajima nicht berührt, den Ball jedoch außerhalb des Strafraums offenbar an die Hand bekommen hatte. Dem vorausgegangen war ein Ausschuss von Horn-Goalie Shuichi Gonda, der über alle (!) Wacker-Feldspieler hinwegsegelte. Viel schlechter kann man nicht stehen.

Kurioserweise wurde es mit einem Mann weniger (Weiskopf kam für Säumel) etwas besser: Nach Kobleder-Flanke gelang Patrik Eler per Kopf (41.) der Anschluss. Und Horn hatte sogar Glück, dass die Pfeife von Schiri Eisner bei einer elfmeterreifen Attacke auf Pichlmann stumm blieb (45.).

Die zweite Halbzeit begann mit einer Jamnig-Chance (50.). Patrick Eler (54., 59.) war mit seinen Abschlüssen ebenfalls nah am Ausgleich dran. Bei einem Pichlmann-Kopfball (62.) fehlten dann nur Zentimeter. So langsam hätte sich der FC Wacker den Ausgleich verdient gehabt. Von Horn war kaum noch etwas zu sehen. Später hätte Preininger das Match aber gleich dreimal (74., 76., 80.) zu Gunsten der Niederösterreicher entscheiden können – tat er aber nicht. Doch die Hoffnung auf einen Lucky Punch war vergebens – der FC Wacker ist nach dem 1:2 Vorletzter.

Ein Punkt für Wattens, der Mehrwert hat

Von Alex Gruber

Mit drei defensiven Mittelfeldspielern (Mörck–Kekez–Nitzlnader) das Zentrum „vernageln“, hinten kompakt stehen und die Räume so eng wie nur irgendwie möglich machen – das war der kollektive Wattener Plan gegen die internationale Talenteschmiede des FC Liefering, die mit einem Durchschnittsalter von 18,6 Jahren und Youngsters aus sieben Nationen (Brasilien, Ghana, Mali, Dänemark, Japan, Kosovo und Österreich) am Freitag im Gernot-Langes-Stadion antanzte.

Der erste Hochkaräter durch Mergim Berisha deutete den immensen Gefahrenherd an, WSG-Goalie Ferdinand Oswald blieb aber Sieger (6.). Und der erste Fernschuss durch Kevin Nitzlnader deutete aus Sicht der Hausherren an, dass man an diesem Abend in der Offensive aus weniger eben mehr machen müsse. Zum Beispiel ein Tor des Monats – das folgte nur zwei Minuten später durch Linksverteidiger Florian Buchacher, der eine Pranter-Vorlage aus 20 Metern halbvolley ins linke Ecke zimmerte. Es war der erste Zweitliga-Treffer des 28-jährigen Physiotherapeuten, der nach einem Berisha-Schuss mit einer Rettungstat auf der Linie (34.) eine weitere Großtat vor der Pause vollbrachte. Liefering blieb feldüberlegen, aus Sicht der Heimischen landete ein Pranter-Freistoß noch im Außennetz (45.).

Zur Pause gab’s dann das Ständchen für Präsidentin Diana Langes-Swarovski, die im Beisein von Vater Gernot ihren 45. Geburtstag feierte. Und nur acht Sekunden (!) nach Wiederanpfiff gab es vom Anstoß weg die kalte Dusche mit dem Ausgleichstreffer des eingewechselten Samuel Tetteh, der nach einem möglicherweise einstudierten Spielzug die komplette WSG-Defensive überraschte. In der Folge zeichnete sich der starke Oswald gegen Tetteh (60.) und Okugawa (72.) aus, im Gegenzug ließ WSG-Joker Lukas Katnik nach perfekter Pranter-Vorlage eine „Tausender-Chance“ liegen: Nach schönem Haken schoss er die Kugel nicht ins Tor, sondern Lieferings Haidara ab. Und keine 30 Sekunden später knallte Xaver Schlager den Ball an die Wattener Querlatte. Da war Glück und Pech dabei.

Den letzten Matchball auf den ersten Wattener Heimsieg vergab Christian Gebauer (86.). „Der Ausgleich fiel zu früh, aber insgesamt nehmen wir diesen Punkt gegen ein starkes Team mit“, schloss WSG-Manager Stefan Köck.