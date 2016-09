Madrid – Beim Comeback von Cristano Ronaldo hat Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Samstag einen klaren 5:2-Erfolg über Osasuna gefeiert. Der portugiesische Superstar traf nach ausgeheilter Knieverletzung in der 6. Minute zum 1:0, die weiteren Real-Tore besorgten Danilo (40.), Sergio Ramos (45.+1), Pepe (56.) und Luka Modric (62.).

Zuvor hatte sich Atletico Madrid bei Celta Vigo mit 4:0 durchgesetzt und damit nach zwei Unentschieden den ersten Saisonsieg gefeiert. Der Franzose Antoine Griezmann (73., 81.) traf dabei im Doppelpack.

Beide Madrider Großclubs hatten am Donnerstag davon erfahren, dass die FIFA-Sanktionen wegen Unregelmäßigkeiten bei den Transfers minderjähriger Spieler aufrecht bleiben. Real und Atletico Madrid dürfen bis Jänner 2018 keine neuen Profis für den Spielbetrieb anmelden. (APA)