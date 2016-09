Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Aus dem erhofften zweiten Saisonsieg wurde nichts, im Gegenteil – der FC Wacker setzte seine Talfahrt im Waldviertel fort und rangiert nach acht Runden der Sky Go Ersten Liga auf einem Abstiegsplatz. Die 1:2-Pleite beim SV Horn war irgendwie typisch für den bitteren Querlauf der Tiroler. Gut begonnen, mit dem ersten Gegentor völlig eingeknickt, nach dem 0:2 auch noch der zu harte Ausschluss von Pascal Grünwald. Dann das starke Aufbäumen in Unterzahl, ein klarer Elfmeter beim 1:2 nicht gegeben, zudem zahlreiche Chancen auf den Ausgleich nicht genützt. Am Ende stand die vierte Saisonniederlage, und einmal mehr schlichen die Wacker-Profis mit hängenden Köpfen in die Kabine.

Dass die Truppe samt Trainer engagiert ans Werk geht, streitet niemand ab. Aber am Ende des Tages zählen im Fußball die Resultate, und die Tabelle lügt nun einmal nicht. „Wir stehen genau am anderen Ende von dem, wo wir hinwollten“, brachte es Thomas Pichl­mann, dem die Seuche förmlich am Schuh klebt, im Sky-Interview auf den Punkt. Trainer Maurizio Jacobacci haderte auch mit dem Schiedsrichter: „Man braucht auch Glück, wie das Beispiel des nicht gegebenen Elfmeters zeigt. Von den Entschuldigungen des Schiedsrichters kann ich der Mannschaft nichts kaufen.“ Zu seiner Zukunft erklärte Jacobacci nach dem Schlusspfiff in Horn: „Dafür sind andere Leute zuständig, sie werden sich auch Gedanken machen. Ich mache mir tagtäglich Gedanken, wie ich die Mannschaft auf taktischer und konditioneller Ebene pushen kann.“

Vier Auswärtsspiele, kein Sieg, dazu die Pokalpleite zum Saisonstart in Mannsdorf – der gegenwärtige zweitklassige Abstiegskandidat FC Wacker ist ein gern gesehener Gast. Was so überhaupt nicht zu den Ansprüchen des Tiroler Traditionsklubs passt. Was ist also das Gebot der Stunde? „Punkten“, so General Manager Al­fred Hörtnagl, der weiter Jacobacci das Vertrauen schenkt. Der Italo-Schweizer analysierte gestern vor versammelter Truppe das Spiel und lief dann mit seinen Kickern aus. Alles wie gehabt.

„Die Situation ist schwierig. Wir haben viel zu wenig herausgeholt. Individuelle Fehler ziehen sich praktisch durch jedes Spiel. Das ist Fakt“, so Hörtnagl, der trotzdem noch zu „seinem“ Trainer steht: „Er hat auf der kommunikativen Ebene viel mit den Spielern gemacht, außerdem hat die Mannschaft sowohl in Linz als auch in Horn bewiesen, dass sie lebt. Aber ich will nichts schönreden, suche auch keine Ausreden, die Lage ist unbestritten ex­trem schwierig.“