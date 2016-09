Von Alex Gruber

Innsbruck – Die sonntägige Trainingseinheit des FC Wacker wurde von gut 40 Fans unterbrochen. Die brachten ihren Unmut über die gegenwärtige Lage zum Ausdruck. Die Mannschaft, General Manager Alfred Hörtnagl und Trainer Maurizio Jacobacci standen Rede und Antwort.

Positiv formuliert: Zumindest regt sich noch jemand auf. Und kehrt vor dem dienstägigen Heimspiel gegen Wiener Neustadt, das vor einer Minuskulisse steigen könnte, nicht die komplette Gleichgültigkeit ein. Die totale Ernüchterung ist nach dem 1:2 in Horn, fünf Saisonniederlagen und Tabellenplatz neun ohnehin längst eingetreten.

„Die Fans wollten den Kontakt zur Mannschaft. Ich sehe das positiv, dass der Verein lebt und dass unsere Lage nicht spurlos vorüberzieht. Die Mannschaft hat mitbekommen, dass da eine Kraft seitens der Fans da ist“, interpretierte Hörtnagl den ungeplanten Fan-Austausch in Richtung Vorwärtsbewegung: „Es war eine Botschaft und ein Beleg dafür, dass wir nicht irgendein Verein sind. Jetzt gilt es die Schubumkehr einzuleiten.“

Die vielen Fragezeichen rund um Kadererstellung und Aufstellungen wurden am Wochenende durch die Tatsache genährt, dass der wiedergenesene Routinier Andreas Hölzl bei den Amateuren auflaufen musste: „Spielpraxis sammeln“, lautet die gängige Sprachregelung. Ein bisschen Erfahrung bringt der Ex-ÖFB-Teamspieler, der mit Sturm 2011 Bundesliga-Meister wurde, schon mit. Ob er beim zwischenzeitlichen 0:2 in Horn ebenso falsch wie Armin Hamzic gestanden wäre, lässt sich nicht mehr beweisen – aber die Tatsache, wie „unglücklich“ der FC Wacker in dieser Saison agiert. Der etatmäßige Rechtsverteidiger sollte laut Portfolio ja eigentlich Michael Schimpelsberger heißen, dem Neuzugang fehlt wie vielen anderen aber die Form. Und das führt wieder zur Agenda von Hölzl zurück.

Christoph Kobleder, der im Winter als Innenverteidiger kam, spulte seine ersten Einsatzminuten in dieser Saison in Horn als Linksverteidiger ab. Vielleicht macht die Not so erfinderisch. Positionsspezifisch saß Michael Lercher draußen, ein anderer (Alex Hauser) ist verletzt.

An Visionen und (fragwürdigen) Ideen scheitert der FC Wacker nicht – aber am Kerngeschäft: Das liest sich an Punkten in der Tabelle und Prämien am Konto ab.