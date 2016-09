Von Tobias Waidhofer

Lustenau – Zehn Punkte hatte sich die WSG Wattens für das erste Liga-Quartal vorgenommen. Geworden sind es nach der 0:4-Niederlage bei Austria Lustenau neun.

Dabei hatte Trainer Thomas Silberberger nichts unversucht gelassen und sein Team gleich auf vier Positionen umgestellt. Krismer, Shazad, Katnik und Toplitsch rückten für Pranter, Gebauer, Jurdik und Nitzlnader in die Mannschaft. Eine Rotation auch im Hinblick auf das Linz-Match am Freitag.

Von Beginn an versuchte Lustenau seine Angriffe über die schnellen Außen zu initiieren. Doch die WSG-Abwehr blieb vorerst sattelfest. Bei einem Kopfball von Bruno (17.) fehlte aber nicht viel. Verpasstes holte der Brasilianer dann zwölf Minuten später nach: Nach einem Querpass von Roller wurde auf die Lustenauer Nummer acht vergessen – das 1:0 (29.).

Ein Treffer, der die Wattener, die bis zu diesem Zeitpunkt offensiv quasi nicht vorhanden waren, aber aufweckte: Die Tiroler kamen besser ins Spiel und in der 37. Minute hätte Samuel Krismer nach einer Kekez-Hereingabe durchaus der Ausgleich gelingen können. Es war die bis dahin spielerisch beste Aktion im ganzen Match. Doch die Belohnung blieb aus. Das kennen die Wattener ja bereits.

Stattdessen gab’s den nächsten Schockmoment: Bei einem unnötigen Ausflug knockte Goalie Ferdinand Oswald den eigenen Mitspieler David Zimmerhofer aus. Der Südtiroler musste mit einer Gehirnerschütterung und einer Schulterblattverletzung sofort ins Krankenhaus.

Und weil ein Unglück selten alleine kommt, gab’s in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den nächsten Tiefschlag: Nach einem unnötigen Ballverlust in der Offensivbewegung war Raphael Dwamena auf und davon – 2:0 (45.). Ein Gegentreffer, der so einfach nicht passieren darf.

In diese Kategorie passte auch das 3:0 (47.) durch Bruno. Ein einziger Pass in die Tiefe reichte, um die Wattener Defensive auszuhebeln. Daraufhin schaltete Lustenau vorerst in den Verwaltungsmodus. Aber nach feinem Pass von Grubeck fixierte Bruno in der 82. Minute den Dreierpack und das 4:0. „Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Mannschaft. Was die Defensive heute geboten hat, ist mir zu wenig“, ärgerte sich auch Trainer Silberberger.