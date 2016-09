Der russische Fußballprofi Artjom Besrodny ist im Alter von 37 Jahren beim Joggen an einem Herzinfarkt gestorben. Der Mittelfeldspieler stand 1997/98 eine Saison beim deutschen Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, kehrte dann aber zu seinem Heimatverein Spartak Moskau zurück. Mit dem Traditionsclub gewann Besrodny vier Meistertitel.

Der 1979 in der Ukraine geborene Spieler galt als großes Talent, geriet aus disziplinarischen Gründen aber immer wieder mit dem Führungspersonal seiner Clubs aneinander. Auch deswegen absolvierte er nur ein Länderspiel. Besrodny starb seiner Familie zufolge in seiner Heimatstadt Sumy, wie die Tageszeitung „Sport-Express“ am Mittwoch berichtete. Auch Spartak Moskau bestätigte den Trauerfall. (APA)