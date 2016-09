Innsbruck – Eines haben die österreichischen Mannschaften in der heute beginnenden Europa League gemeinsam. Alle drei – Rapid Wien, Austria Wien und Red Bull Salzburg – wollen zumindest eine Runde weiterkommen. Der erste Spieltag birgt für die rot-weiß-roten Klubs unterschiedliche Herausforderungen.

Rapid: Die Hütteldorfer treffen zum Auftakt der Europa League zu Hause auf den belgischen Vertreter KRC Genk (19 Uhr, live Puls4). Vor drei Jahren kam man gegen Genk in der Europa-League-Gruppenphase über zwei Remis (1:1, 2:2) nicht hinaus. Ex-Rapidler und Belgien-Insider Axel Lawaree warnt vor Genk. „Sie sind besser als vor drei Jahren.“ Besonders den jamaikanischen Jungspund Leon Bailey gelte es zu bewachen. Bei den Grün-Weißen fehlen lediglich Phi­lipp Schobesberger und Matej Jelic. Ansonsten kann Trainer Mike Büskens aus dem Vollen schöpfen. Die Generalprobe verpatzten die Belgier. Gegen Standard Lüttich verlor man 0;2, was Tabellenplatz sieben bedeutet. Rapid holte einen Punkt bei Leader Sturm Graz (1:1). „Wir haben viel investiert, um in die Gruppenphase zu kommen. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht. Ich habe nachgeschaut, wir haben 25 Millionen Euro Marktwert, Genk doppelt so viel. Aber wir haben trotzdem das Ziel, erfolgreich zu sein“, sagte Trainer Mike Büskens.

Salzburg: „Für mich könnte es locker eine Champions-League-Gruppe sein“, übte sich Red-Bull-Salzburg-Trainer Oscar Garcia gestern in Zurückhaltung. Der heutige Gegner Krasnodar habe sich vergangene Saison in der sehr starken russischen Liga auf Platz vier gespielt, zurzeit sind sie Tabellensiebter. Überraschend trat Trainer Oleg Kononov am Dienstag zurück. Co-Trainer Igor Shalimov übernahm das Ruder. Dem misst Garcia aber keine allzu große Bedeutung bei: „Der Trainer war zuvor schon im Team.“ Garcia selbst hat kaum Personalsorgen. Es fehlen nur die Langzeitverletzten Christian Schwegler und Smail Prevljak. Die Generalprobe wurde mit dem 4:0-Erfolg bei der Admira bravourös bestanden. Salzburg spielt (fast) immer auf Sieg.

Austria: „Wir wollen in allen Bewerben gewinnen“, hatte Austria-Trainer Thorsten Fink immer wieder betont. Auch heute wollen die Veilchen beim rumänischen Vertreter Astra Giurgiu drei Punkte einsacken, wie bei der Generalprobe gegen Wolfsberg (4:1). „Giurgiu ist ein erfahrenes Team, wir müssen auf der Hut sein. Aber natürlich wollen wir gewinnen.“ Doch aufgepasst. Die Südrumänen schalteten in der Quali West Ham United aus. Die Austria muss auf ÖFB-Nationaltormann Robert Almer (Adduktorenzerrung) verzichten. Osman Hadzikic wird ihn ersetzen. In allen drei Qualifikationsspielen gewannen die Wiener auswärts, in Rumänien gelang das noch nie. Astra Giurgiu liegt in der heimischen Liga nur auf Tabellenplatz elf. (ast)