Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Es ist kein kapitaler Fleck, aber für ein Genügend ging es sich für den FC Wacker trotz des abschließenden 3:2-Heimerfolges gegen Wiener Neustadt im Zeugnis des ersten Saison-Quartals der Sky Go Ersten Liga nicht mehr aus. Zu krass war die Talfahrt von Runde zwei bis acht, zu enttäuschend die Auftritte der schwarzgrünen Profis gegen die zweitklassige Konkurrenz, zu brutal die Reaktion der Zuschauer, die einen immer größeren Bogen um das Tivoli machen. Nur 1608 waren es am Dienstag gegen Wiener Neustadt – wie ein Fernsehspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, stimmungsmäßig am Gefrierpunkt. Dabei ist noch Sommer.

Abhaken und mit dem gewonnenen Selbstvertrauen des zweiten Saisonsieges neu durchstarten, lautet das Gebot der Wacker-Stunde. „Es war eine Erleichterung für alle, ein kleiner Schritt, der aber nichts nützt, wenn wir am Freitag wieder verlieren“, atmete Trainer Maurizio Jacobacci nach dem Schlusspfiff erleichtert durch. Der engagierte Italo-Schweizer wusste selbst am besten, dass der Sieg für das gesamte Wacker-Umfeld im Allgemeinen und natürlich für ihn selbst im Speziellen extrem wichtig war. „Man muss vor dem Verein den Hut ziehen, denn er hat mir nach so einer Serie die Möglichkeit gegeben, weiter am Platz zu stehen“, erklärte der 53-Jährige im Sky-Interview.

„Nichts schönreden. Die Verunsicherung war spürbar, es war ein wichtiger Sieg, der die Situation etwas entspannt. Jetzt gilt es, nachzulegen und noch mehr Stabilität ins Teamgetriebe zu bekommen“, war auch General Manager Al­fred Hörtnagl wie der gesamte Wacker-Vorstand erleichtert. Logisch, dass der Ball weiter flach gehalten wird. Ein kleiner Schritt ist noch lange keine Schubumkehr. Es braucht eine Serie, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu schaffen. „Wir bleiben mit beiden Füßen fest am Boden, aber einen Schub Selbstvertrauen sollte uns der Sieg gegen Wiener Neustadt schon verleihen“, meinte Doppel-Torschütze Jürgen Säumel. Dass die Mannschaft lebt, beweist das Aufbäumen bei – leider regelmäßigen – Rückständen und diversen „Kleinigkeiten“. Wenn sich zum Beispiel Jungspund Simon Pirkl mit Gegenspielern anlegt und postwendend von den Routiniers Säumel, Pichler und Pichlmann geschützt wird.

Vor genau einem Jahr führte der FC Wacker die Tabelle übrigens nach dem ersten Quartal relativ klar an, der spätere Aufsteiger St. Pölten lag so wie die Tiroler zurzeit nur auf Platz sechs. Gedankenspiele, die Spielern und Funktionären gegenwärtig ganz fernliegen. Was zählt, ist, Schritt für Schritt den Ansprüchen gerecht zu werden und somit die Fans zurück ins Tivoli zu lotsen. Was schwer genug ist, denn die Tiroler Fußballtiger sind nicht nur kritisch, sondern auch nachtragend ...