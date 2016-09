Bukarest, Wien – Die Wiener Austria ist mit einem vollen Erfolg in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League gestartet. Als klar spielbestimmendes Team bezwangen die „Veilchen“ am Donnerstag in Bukarest den rumänischen Vertreter Astra Giurgiu 3:2 (2:1). Aus dem starken Kollektiv ragten vor einer tristen Kulisse Kevin Friesenbichler und Kapitän Alexander Grünwald heraus. Lukas Rotpuller sah in der 79. Minute Rot.

Die Austria ging vor knapp 3.000 Zuschauern im Bukarester Nationalstadion in der 16. Minute durch einen von Raphael Holzhauser verwandelten Elfmeter in Führung, die Denis Alibec (18.) knapp zwei Minuten egalisierte. Kevin Friesenbichler (33.) stellte dann nach einer halben Stunde den alten Vorsprung wieder her, indem er einen weiten Grünwald-Pass volley zum 2:1 im Tor versenkte. Grünwald (58.) selbst erhöhte mit einem direkten Freistoß, doch Cristian Sapunaru (74.) brachte Astra noch einmal heran. Nach der Roten Karte für Rotpuller retten die „Veilchen“ den Vorsprung gerade noch über die Zeit.

Die Wiener haben damit heuer alle ihre vier Auswärtspartien im Europacup gewonnen. Im Parallelspiel der Gruppe E trennten sich Viktoria Pilsen und AS Roma 1:1, die Austria steht somit vorerst an der Tabellenspitze.

Bei den Wienern ersetzte wie angekündigt Osman Hadzikic den verletzten Robert Almer (Adduktorenzerrung) im Tor. Der zuletzt angeschlagene Olarenwaju Kayode nahm zu Beginn auf der Ersatzbank Platz, ebenso wie die etatmäßigen Außenverteidiger Jens Stryger Larsen und Christoph Martschinko. Auf den Seiten kamen rechts David De Paula und links Thomas Salamon zum Einsatz. Auch im offensiven Mittelfeld schöpfe Trainer Thorsten Fink seine Möglichkeiten aus und gab Ismael Tajouri eine Chance.

Die Austria hatte in der fünften Minute die erste Möglichkeit. Salamon suchte nach einer schnellen Kombination den in der Mitte alleine gelassenen Friesenbichler. Mit der Flanke konnte der Stürmer allerdings nichts anfangen, die segelte hinter seinem Rücken vorbei. Die Gastgeber, die sich abwartend und mit Schwächen im Zweikampfverhalten präsentierten, hatten Glück, nicht schon früher hinten zu liegen.

Dafür zeichnete dann Holzhauser verantwortlich, indem er den zurecht verhängten Foulelfmeter mit einem Flachschuss ins rechte Eck beförderte. Herausgeholt hatte den Penalty Friesenbichler, der nach einem frechen Dribbling von Torhüter Silviu Lung zu Fall gebracht wurde. Die Führung hielt allerdings nicht einmal drei Minuten. Alibec traf nach Freistoßflanke von Constantin Budescu nur 144 Sekunden später zum Ausgleich. Der rumänische Teamstürmer kam dabei am Fünfer völlig frei zum Volley - Hadzikic hatte keine Chance.

Anschließend legte Astra Giurgiu offensiv einen gewissen Spielwitz an den Tag, zeigte jedoch nach hinten weiter Schwächen. Budescu wollte Felipe Teixeira einsetzen, das Vorhaben scheiterte dank De Paula, der im Strafraum dazwischenspritzte. Der Spanier musste den Platz wenig später wegen einer Wadenverletzung verlassen. Eine genaue Diagnose sollte am Freitag vorliegen.

Beim zweiten violetten Treffer zeigte Friesenbichler sein ganzes Talent. Der Steirer hob den weiten Ball von Alexander Grünwald mit seinem starken linken Fuß über Lung ins lange Eck. Gleich nach der Pause rettete Lung bei einem Kopfball von Friesenbichler (48.). Felipe Pires (50.) fand in Bedrängnis keinen Anspielpartner, doch Grünwald Minuten später den perfekten Punkt, um den Ball aus 20 Metern in die rechte Ecke zu drehen.

Als die Austria schon wie der sichere Sieger aussah, brachte Sapunaru die Rumänen eine Viertelstunde vor Schluss zurück in Spiel. Nach Flanke von Budescu sprang der 32-jährige Verteidiger höher als Rotpuller. Der sah nach einer harten Attacke an Junior Morais die Rote Karte, was der Austria eine stressige Schlussphase bescherte. Weitschüsse von Texeira (83.) und Viorel Nicoara (92.) riefen Hadzikic auf den Plan, der seine Vorderleute vor dem Verlust von zwei Punkten bewahrte.

Rapid - Genk 3:2

Rapid hat einen erfolgreichen Start in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League hingelegt. Die Hütteldorfer gewannen am Donnerstag zum Auftakt der Gruppe F vor eigenem Publikum gegen KRC Genk mit 3:2 (0:1), schafften damit den ersten Pflichtspielsieg nach vier erfolglosen Versuchen und machten einen ersten kleinen Schritt in Richtung Aufstieg ins Sechzehntelfinale.

Die drei Punkte waren der Lohn eines starken Auftritts in der zweiten Hälfte, in der die Treffer von Stefan Schwab (51.), Joelinton (59.) und Omar Colley (60./Eigentor) den Ausschlag zugunsten der Gastgeber in der mit 21.800 Zuschauern gefüllten Allianz Arena gaben. Davor waren die Belgier durch Leon Bailey (29.) in Führung gegangen. Dessen Elfmeter-Tor in der 90. Minute kam für die Belgier zu spät.

Vor der Pause hatte noch wenig auf einen Rapid-Erfolg hingedeutet. Wirklich gefährlich wurde es im Genk-Strafraum zunächst nur, als Louis Schaub in der 24. Minute nach Vorlage von Stefan Schwab aus rund vier Metern freistehend über das Tor köpfelte. Ansonsten gab es lediglich Halbchancen für Joelinton (8./Kopfball über das Tor) und Schaub (11./Kopfball auf Genk-Goalie Marco Bizot).

Genk kam der Führung in der 22. Minute erstmals nahe, doch Thomas Buffel scheiterte nach einem Konter an Schlussmann Richard Strebinger. Sieben Minuten später jedoch nahm Bailey aus rund 20 Metern Maß und schlenzte den Ball genau ins Kreuzeck. Der auf einen Marktwert von 7,5 Millionen Euro taxierte Jamaikaner hatte 2011 als 14-Jähriger ein Probetraining bei Rapid absolviert und kickte danach fast zwei Jahre in Anif.

In der 43. Minute hätte der Offensivspieler beinahe seinen fünften Europacup-Treffer in dieser Saison absolviert, fand jedoch aus spitzem Winkel in Strebinger seinen Meister.

Erst nach dem Seitenwechsel agierte Rapid viel zielstrebiger Richtung gegnerisches Tor, was sich erstmals in der 51. Minute bezahlt machte. Schaub legte ab für Schwab, der mit einem satten Distanzschuss auf 1:1 stellte. Die Hütteldorfer drückten weiter aufs Tempo und gingen schon acht Minuten später durch Joelinton in Führung - der Brasilianer schloss eine Energieleistung mit einem Schuss ins lange Eck ab. Wenige Sekunden später stand es schon 3:1 für Rapid: Omar Colley spielte einen Rückpass auf Bizot, der Ball sprang äußerst unglücklich auf und der Goalie schlug ein Luftloch, woraufhin der Ball ins Tor kullerte.

Danach hatte Rapid die Partie im Griff - allerdings nur bis zur 90. Minute. Mario Pavelic beging im Strafraum ein unnötiges Foul an Jere Uronen, den dafür verhängten Elfmeter verwertete Bailey sicher. Die abschließende Drangphase überstanden die Hütteldorfer allerdings unbeschadet, womit sie mit drei Punkten zum Auswärtsspiel in zwei Wochen gegen Athletic Bilbao reisen. Der Gruppenfavorit kassierte auswärts gegen Sassuolo eine überraschende 0:3-Niederlage. (APA)