Alkmaar – Sogar die Gegner machten sich um den verletzten Torschützen große Sorgen. „Jeder beim Dundalk FC schickt die besten Wünsche an Stijn Wuytens vom AZ Alkmaar nach seiner Verletzung“, teilte der irische Europa-League-Teilnehmer am Donnerstagabend nach dem 1:1 in Alkmaar via Twitter mit. „Unglaublicher Mut bei seinem Tor! #warrior“, schrieb der Club weiter.

Der belgische Mittelfeldspieler hatte sein Team in der 61. Minute in Führung gebracht - wurde bei der Aktion aber verletzt: Wuytens verlängerte eine Flanke von der Mittelline per Kopf über den herausspringenden Torwart Gary Rogers, und der Keeper traf nur den 26-Jährigen. Wuytens blieb nach dem Zusammenprall zunächst regungslos liegen. Nach rund fünf Minuten wurde er vom Platz getragen.

„Die Panik im Stadion war greifbar“, sagte AZ-Coach John van den Brom. „Es war beängstigend“, berichtete Alkmaars Ben Rienstra, der für Wuytens ins Spiel gekommen war. „In einem solchem Moment ist die Gesundheit das Wichtigste“, betonte er. Nach der Partie habe er in der Umkleide erfahren, dass Wuytens eine Gehirnerschütterung habe.

In der 89. Minute schaffte Außenseiter Dundalk noch den Ausgleich. „Wir haben uns gewünscht, für Stijn drei Punkte zu holen. Lassen Sie uns hoffen, dass es ihm schnell besser geht“, sagte Rienstra. (dpa)