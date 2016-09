London/Liverpool – Die 5. Runde der englischen Fußball-Premier-League startet bereits am Freitagabend (21 Uhr) mit dem Schlager Chelsea – Liverpool. Die Gäste aus der Beatles-Stadt wollen gegen den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten auch bei ihrem dritten Saison-Gastspiel in London Zählbares mitnehmen. Im Auftaktspiel gegen Arsenal siegten die „Reds“ 4:3, gegen Tottenham erreichten sie dann ein 1:1.

Mit dem 4:1-Erfolg über Meister Leicester City im ersten Heimspiel der Saison tankte Liverpool am vergangenen Samstag Selbstvertrauen für das Spitzenduell. Chelsea ließ dagegen am Sonntag mit dem 2:2 in Swansea erstmals Punkte liegen. Trotzdem hat sich Neo-Trainer Antonio Conte bereits in die Herzen der „Blues“-Fans „getanzt“.

Die Theatralik des Italieners an der Seitenlinie blieb auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp nicht verborgen. „Er sieht ziemlich emotional aus, selbst, wenn sie gar kein Tor schießen“, bemerkte der Deutsche im Vorfeld der Partie an der Stamford Bridge. Klopps eigene Gefühlsausbrüche sind auch in England längst legendär. Beim Triumph über Leicester verlor der 49-jährige Ex-Dortmund-Trainer wieder einmal seine Brille beim ausgelassenen Jubel.

Klopp adelte Conte im Vorfeld der Partie bereits als „Pep Guardiola von Juventus Turin“ und erinnerte damit an die großen Trainererfolge des 47-Jährigen, der „Juve“ dreimal en suite zum Titel in der Serie A (2012 bis 2014) geführt hatte. „Oscar, Willian, was für Spieler, Matic, und dann haben sie auch noch Kante und Luiz geholt“, schwärmte Klopp zudem vom Chelsea-Kader. „Das ist eine Herausforderung, aber eine, auf die ich mich freue.“ (APA/Reuters)