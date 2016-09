Von Florian Madl

Innsbruck – Engagiert? Vielleicht einige Minuten. Deprimiert? Das schon eher. Es war nicht nur das Ergebnis (1:3 nach 0:2-Rückstand zur Pause) – es war vor allem die Art und Weise, wie der FC Wacker das Auswärtsspiel beim Floridsdorfer AC absolvierte. Man brauche nichts schönreden, meinte Maurizio Jacobacci nach Spielschluss, verwies aber auch auf „mangelnde Chancenauswertung“ und fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen.

Nun – bei den Gegentoren konnte davon keine Rede sein: Thomas Hirschhofer beendete ausgerechnet gegen seinen Tiroler Ex-Verein die Torsperre (26./0:1), ein biederer Abstauber vom Fünfmeterraum. Und nur eine Minute später spazierte Flavio Dos Santos Dias durch die Wacker-Reihen, als ginge es um ein Trainingsspiel (27./0:2). Dass es tatsächlich so eines sein könnte, untermauerte einmal mehr die Aufstellung.

Zentrumsspieler Armin Hamzic als rechter Außendecker, dafür bedarf es viel Fantasie. Und am gestandenen Innenverteidiger Christoph Kobleder als Linksverteidiger festzuhalten – selten so gestaunt. Möglicherweise bekommt Tormann Pascal Grünwald demnächst seine Chance, sich außerhalb des Strafraums zu beweisen. Auch die Auswechslung des nach Vereinsinformationen nicht verletzten Torjägers Thomas Pichlmann für Flügelspieler Claudio Holenstein beim Stand von 0:2 – ein Kuriosum.

FAC-Stürmer Dos Santos schlug gegen indisponierte Tiroler am Schluss ein weiteres Mal zu, das bemerkenswerte Ehrentor von Patrick Eler (1:3/94.) löste indes keinen Jubelsturm mehr aus. Der Elan der Aufholjagd gegen Wiener Neustadt (3:2) scheint verpufft, den hatte man noch als Trendwende gedeutet. Doch der Trend scheint sich eher zu bestätigen. Und allen Durchhalteparolen der vergangenen Wochen zum Trotz nimmt die Trainerdiskussion erneut ihren Ausgang.

„Wir werden jetzt nicht in der ersten Emotion eine Entscheidung treffen“, meinte General Manager Alfred Hörtnagl am Freitagabend, am Samstag soll sich die Vereinsspitze diesbezüglich zusammensetzen.

Herbert Gager wurde zuletzt hoch gehandelt, Rapid-Urgestein Dietmar Kühbauer galt zudem als heißer Trainerkandidat. Auch der ehemalige Tirol-Spieler Zoran Barisic soll kontaktiert worden sein, Wacker-Manager Alfred Hörtnagl kennt seinen Ex-Kollegen ja hinlänglich. Alles Gerüchte? Möglicherweise, aber das hieß es schon vor der Ablöse von Roland Kirchler, Michael Streiter und Klaus Schmidt. Der wies mit 22 Siegen in 52 Partien eine bessere Bilanz auf – und musste gehen ...