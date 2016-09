Von Tobias Waidhofer

Wattens – Die Frage nach dem Rechtsverteidiger beantwortete Wattens-Coach Thomas Silberberger am Freitag gegen BW Linz mit einem Youngster. Der 18-jährige Oberländer Niko Schneebauer ersetzte David Zimmerhofer (Gehirnerschütterung) und absolvierte damit seinen ersten Profi-Einsatz von Beginn an.

Die Jagd nach dem ersten Heimsieg der Saison begannen die Wattener zurückhaltend. Und weil auch die Gäste, die ja vor dem Match den Trainer gewechselt hatten (Wimleitner statt Wahlmüller) auf eine kompakte Defensive setzten, kam das Match nur langsam in Schwung.

In Minute zehn war ein Pranter-Steilpass etwas zu weit geraten, vier Zeigerumdrehungen später hatten die Oberösterreicher durch Ex-Wacker-Kicker Rene Renner ein erste Chance.

Dann passierte am Rasen des Gernot-Langes-Stadion aber vorerst relativ wenig. Bis Milan Jurdik die größte Wattener Chance in der 39. Minute verstolperte. Vorausgegangen war ein toller Katnik-Steilpass, den Christian Gebauer überlegt zurücklegte.

Eine Aktion, die zum Startschuss für eine intensive Schlussphase des ersten Durchgangs avancierte: In der 40. Minute riss sich Nils-Peter Mörck bei einer Rettungsaktion das Syndesmoseband und wurde durch Flo Toplitsch ersetzt. Eine Linzer Kopfballchance durch Darijo Pecirep und eine weitere Wattener Möglichkeit durch Jurdik sorgten innerhalb von fünf Minuten für mehr Action als in den 40 Minuten zuvor. Es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann so wie die erste: mit zwei disziplinierten Teams, die jeden Quadratzentimeter des Rasens intensivst beackerten. Spielkultur suchte man vergeblich. Bis Jurdik seinen Gegenspieler in der 58. Minute mit einer klassischen „Gurke“ düpierte und Daniel Kerschbaumer beinahe ein Eigentor produzierte.

Das Spiel schien in dieser Phase auf Messers Schneide. Und in der 67. Minute hielt WSG-Goalie Oswald sein Team gegen Pecirep im Spiel. Silberberger zog mit Khurram Shazad seinen letzten Offensivjoker. Und der hätte nach Pranter-Vorlage beinahe gestochen (80.). Auch Katnik war noch zweimal knapp dran (88., 91.). Aber es half nichts: Wattens muss weiter auf den ersten Heim-Dreier warten.