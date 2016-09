Der AC Mailand arbeitet sich in der italienischen Serie A mühsam nach vorn. Bei Sampdoria Genua feierte Milan am Freitagabend dank eines späten Treffers von Carlos Bacca (85. Minute) einen 1:0-Sieg. Nach vier Spielen hat der frühere Champions-League-Sieger damit sechs Punkte auf dem Konto und ist zunächst Sechster. Der Mailänder Ex-Club des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi erhofft sich nach der Übernahme durch chinesische Investoren endlich wieder Aufwind in der Serie A. (dpa)