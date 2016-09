Der FC Barcelona fertigte Aufsteiger Leganes am vierten Spieltag der spanischen Meisterschaft ab. Die Katalanen setzten sich am Samstag angeführt von Doppeltorschütze Lionel Messi mit 5:1 durch. Der Argentinier sorgte in der 15. Minute für die Führung, danach trafen der Uruguayer Luis Suarez (31.) und der Brasilianer Neymar (44.) noch vor der Pause.

Erneut Messi (55./Elfmeter) und Rafinha (64.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Gabriel zehn Minuten vor Schluss. Erst am Dienstag hatte Barça in der Champions League einen 7:0-Erfolg gegen Celtic Glasgow gefeiert. (dpa)