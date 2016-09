Eintracht Braunschweig hat seine Siegesserie in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Der Tabellenführer gewann auch das fünfte Saisonspiel am Samstag gegen den SV Sandhausen mit 2:1 und steht mit 15 Punkten souverän auf Rang eins. Indes fanden Florian Klein und VfB Stuttgart nach dem Rücktritt von Trainer Jos Luhukay mit einem 1:0 beim FC Kaiserslautern wieder in die Spur.

Klein spielte in Kaiserslautern unter der Leitung von Interimstrainer Olaf Janßen durch, den entscheidenden Treffer machte Simon Terodde (52.). Stuttgart rückte auf Platz vier vor und sorgte für den bisher schlechtesten Saisonstart des weiter sieglosen FCK in der zweiten Liga. Dritter ist Heidenheim nach einem 2:0-Erfolg über Fortuna Düsseldorf. (APA)