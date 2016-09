Innsbruck - Regen, Wolken, Grau in Grau: Das Wetter in der Tiroler Landeshauptstadt spiegelte am Samstag die Stimmungslage beim FC Wacker Innsbruck wider. Nach der 1:3-Niederlage beim FAC halten die Schwarz-Grünen nach zehn Runden weiterhin bei lediglich neun Punkten, macht nur Platz acht in der Tabelle, dazu das Erstrunden-Aus im Cup.

Dieser Blick auf die nackten Zahlen stellt freilich auch den Trainer infrage. Am Samstag stand Maurizio Jacobacci allerdings noch auf dem Trainingsplatz.

„Heute passiert gar nichts mehr“, meinte General Manager Alfred Hörnagl zur aktuellen Trainerdiskussion beim FC Wacker. Es sei eine schwierige Situation: „Nach dem Sieg gegen Wiener Neustadt haben wir auf den nächsten Schritt gehofft, der ist nicht erfolgt.“

Man werde nun im Team - also innerhalb der Vereinsführung - „tiefgreifend diskutieren“. Ob Maurizio Jacobacci auch im Heimspiel gegen Kapfenberg auf der Bank sitzen werde, blieb unbeantwortet: Man wolle die Situation in Ruhe analysieren. (floh, TT.com)