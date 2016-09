Dortmund - Nach dem Schützenfest in der Champions League folgte die Tor-Gala in der Bundesliga: Bayern-Jäger Borussia Dortmund kommt nach einem holprigen Saisonstart immer besser in Schuss. Mit einem 6:0 über Darmstadt schickte die B-Elf von Trainer Thomas Tuchel ein kräftiges Ausrufezeichen nach München, wo Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München im bayerischen Derby Ingolstadt mit 3:1 besiegte.

Bei sieben Punkten nach drei Runden hält RB Leipzig, das den Hamburger SV dank vier Treffer in der zweiten Hälfte mit 4:0 besiegte. Die hoch eingeschätzten Leverkusener finden hingegen weiter nicht richtig in die Spur. Mit ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger in der Startelf musste sich die Elf von Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt 1:2 in Frankfurt geschlagen geben. Die Partie Hoffenheim gegen Wolfsburg endete torlos.

Hinterseer vergab Topchance

Ohne die wegen eines Magen-Darm-Infekts fehlenden David Alaba, Thomas Müller und Philipp Lahm sowie den erkrankten Mats Hummels gerieten die Bayern zum ersten Mal in dieser Saison in Rückstand: Dario Lezcano vollendete einen Konter an Bayern-Goalie Manuel Neuer vorbei zur frühen Führung (8.). Diese währte aber nur knappe drei Minuten, dann stellte Robert Lewandowski nach Ribery-Vorarbeit auf 1:1 (11.).

Die Ingolstädter hielten auf dem holprigen Münchner Rasen über weite Strecken wacker dagegen, doch dann traf Xabi Alonso per Gewaltschuss aus der Ferne zum 2:1 (50.). In der Folge kamen die Ingolstädter gegen die instabile Bayern-Abwehr zu ausgezeichneten Ausgleichschancen. Die beste vergab der eingewechselte Lukas Hinterseer, der aus kurzer Distanz am Tor vorbeischoss.

Nachdem die Bayern Glück hatten, als ein Foul von Thiago an Matthew Leckie im Strafraum ungeahndet blieb, traf Bayerns Rafinha auf dem nassen Rasen per Aufsitzer zum 3:1 und sorgte so für einen erfolgreichen Start in die Oktoberfestzeit (84.).

In Tuchfühlung zum Rekordmeister bleibt der BVB, der nach Legia Warschau in der Champions League auch mit dem zweiten Anzug Darmstadt mit 6:0 abfertigte. Dortmund-Coach Thomas Tuchel hatte die verletzten Marco Reus und Andre Schürrle vorgeben müssen und verzichtete etwa auf Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang sowie Weltmeister Mario Götze freiwillig. Nachdem Darmstadt-Verteidiger Peter Niemeyer Gelb-Rot sah, traf Dortmund noch drei Mal.

Leipzig schoss HSV nach der Pause ab

RB Leipzig gewann nach dem Sensationssieg gegen Dortmund auch in Hamburg, diesmal mit 4:0. Emil Forsberg per Elfmeter (66.), Timo Werner im Doppelpack (72./77.) und Davie Selke (90.) trafen. Zuvor hatte sich HSV-Tormann Rene Adler gegen ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und den Ex-Salzburger Bernardo ausgezeichnet. Sabitzer kam in der intensiven, aber chancenarmen Partie gut eine Stunde zum Einsatz, Nationalteamkollege Stefan Ilsanker spielte durch.

In Frankfurt machten Leverkusen und ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger (bis zur 57.) das Spiel, am Ende jubelten aber die Hausherren. Torjäger Alexander Meier (53.) und Marco Fabian (79.) sorgten für den zweiten Frankfurter Saisonsieg. Javier Hernandez gelang zwar der zwischenzeitliche Ausgleich, der Mexikaner scheiterte in der Schlussphase bei seinem Elfmeter-Versuch aber an der Stange.

Die vor der Saison hoch gehandelte Werkself, wo Teamverteidiger Aleksandar Dragovic weiter auf seine Einsatzchance warten muss, hat erst drei Punkte auf dem Konto. In Hoffenheim vergaben Julian Draxler und Mario Gomez etliche Wolfsburger Großchancen. Der starke Torhüter Oliver Baumann rettete der TSG einen Punkt.

Im Abendspiel der deutschen Bundesliga schlitterte der SV Werder Bremen (mit Grillitisch und Junuzovic) noch weiter in die Krise. Die Hanseaten mussten sich Mönchengladbach 1:4 geschlagen geben, lagen nach 45 Minuten und Doppelpacks von Thorgan Hazard und Raffael bereits aussichtslos 0:4 zurück. Serge Gnabry betrieb beim Schlusslicht (Torverhältnis 2:12) nach dem Seitenwechsel noch Ergebnis-Kosmetik. ÖFB-Legionär Florian Kainz feierte bei den Bremern fünf Minuten vor Spielende sein Debüt in der deutschen Bundesliga. (APA)