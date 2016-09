SV Ried - Altach 2:1 (1:0)

Die SV Ried befindet sich in der Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die Innviertler feierten am Samstag in der achten Runde einen 2:1-Heimsieg über den SCR Altach und schoben sich mit dem zweiten Sieg in Folge zumindest vorerst an die sechste Stelle. Die Vorarlberger hingegen sind ihren zweiten Platz am Sonntag los.

Clemens Walch hatte die Hausherren in der 14. Minute in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Louis Ngwat-Mahop in der 78. Minute sorgte der eingewechselte Ronny Marcos in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit noch für den nicht unverdienten Erfolg.