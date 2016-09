Manchester – Watford und ÖFB-Teamverteidiger Sebastian Prödl haben am Sonntagnachmittag in der englischen Fußball-Premier-League für eine Sensation gesorgt und Manchester United zuhause mit 3:1 besiegt. Es war der erste Erfolg von Watford über die „Red Devils“ seit 30 Jahren.

Die Startruppe von Coach Jose Mourinho hat hingegen seine erste Krise der Saison, es war die dritte Pleite in acht Tagen. Bereits gegen Manchester City und gegen Feyenoord in der Europa League hatten Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Co. verloren.

Watford jubelte dank der Treffer von Etienne Capoue (34.), Juan Zuniga (84.) und einem verwandelten Foulelfmeter von Troy Deeney (95.) über den zweiten Saisonsieg. Manchesters Supertalent Marcus Rashford war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (62.).

Prödl wurde anstelle des verletzten Younes Kaboul in der Mitte einer Fünferabwehr aufgeboten und konnte einige brenzlige Situationen klären. Wie beim Ländervergleich in der EM-Qualifikation gegen Schweden war der 29-jährige Steirer für Manchester-Star Zlatan Ibrahimovic neuerlich ein unangenehmer Gegner. Auch offensiv machte Prödl auf sich aufmerksam, als er in der elften Minute einen Kopfball aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei setzte. (APA)