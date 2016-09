Berlin/Augsburg – Der umgekrempelte FC Schalke 04 (Tiroler Alessandro Schöpf nur auf der Bank) muss in der Liga weiter leiden – die makellose Hertha freut sich auf das Spitzenspiel beim FC Bayern. Tore von Mitchell Weiser und Valentin Stocker sorgten am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga für den 2:0 (0:0)-Sieg der Berliner gegen den Erzrivalen aus Gelsenkirchen. Königsblau ist damit in der neuen Liga-Saison weiter ohne Punkt und ohne Tor, bleibt so Tabellen-Vorletzter. Hertha dagegen feierte den dritten Sieg im dritten Spiel und tritt als Zweiter beim punktgleichen Tabellenersten FC Bayern (beide 9 Zähler) an. „Na, @FCBayern?! Zittert ihr schon vor Mittwoch?!“, twitterten die Berliner kess.

Hertha verdiente sich den „Dreier“ durch viel Aggressivität, ließ nie nach und zwang Schalke zu den letztlich entscheidenden Fehlern. Ein fahrlässiger Ballverlust von Neuzugang Benjamin Stambouli nahe der eigenen Eckfahne ermöglichte Hertha-Verteidiger Peter Pekarik die Eingabe: Weiser hämmerte den Ball vor 49 251 Zuschauern im Olympiastadion aus 13 Metern ins Schalker Tor (63.). Dann knöpfte Per Skjelbred den ebenfalls neu verpflichteten Nabil Bentaleb den Ball ab. Weiser schickte Stocker auf die Reise und der Schweizer traf (74.).

Foul überschattet Mainz-Sieg

Der FSV Mainz 05 hat im dritten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. Das Team mit dem Ex-Mattersburger Karim Onisiwo, der bis zur 78. Minute spielte, gewann mit 3:1 beim FC Augsburg. Jhon Cordoba (7. Minute), Yunus Malli (75.) und der eingewechselte Yoshinori Muto (81.) sorgten mit ihren Treffern für den Erfolg. In der Nachspielzeit sah der Mainzer José Rodriguez für ein brutales Foul an Dominik Kohr noch die Rote Karte. Der Augsburger musste mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei den Gastgebern spielte Martin Hinteregger durch. Der Innenverteidiger fand nach knapp einer Stunde seinen Meister in Mainz-Torhüter Jonas Lössl, der bei seinem Schuss blendend reagierte. Konstantinos Stafylidis (73.) traf dann zum zwischenzeitlichen 1:1. Europa-League-Starter Mainz kletterte auf Tabellenplatz neun, Augsburg rutschte nach der zweiten Niederlage auf Rang 13 ab. (APA/dpa)