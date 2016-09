Innsbruck – Der FC Wacker sorgt für Gesprächsstoff – einerseits wegen der bedenklichen sportlichen Talfahrt, andererseits mit der Reaktion darauf. Noch sitzt Maurizio Jacobacci auf dem wackeligen schwarz-grünen Trainerstuhl. Die Tabelle der Sky Go Erste Liga spricht allerdings klar gegen den Italo-Schweizer. Nach der 1:3-Pleite beim FAC liegt der FC Wacker mit nur neun Punkten nach zehn Runden hinter der WSG Wattens auf dem achten Platz. Nur einen Zähler vor dem Vorletzten Horn, also mitten im Abstiegsstrudel.

„Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen“, meinte Alfred Hörtnagl nach dem Schlusspfiff in Floridsdorf. Was auf einen Trainerwechsel hindeutete. „Das ist ein intensiver Prozess, die Gespräche gehen weiter“, konnte der General Manager gestern noch keine Vollzugsmeldung bieten.

Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls rund um das Tivolistadion. Der schwarz-grüne Vorstand steht offensichtlich vor einer Zerreißprobe. Ein Teil mit Präsident Josef Gunsch will den Trainer angeblich noch halten. Das kann eigentlich nur budgetäre Gründe haben. Denn selbst dem kühnsten Optimisten fällt es schwer, Positives, das für Jacobacci sprechen könnte, aus dem schwarz-grünen Trauerspiel herauszufiltern. Die Mannschaft ist hinten offen wie ein Scheunentor und vorne stumpf. Während die Wattener dreimal kein Gegentor zuließen, gelang das dem FC Wacker in zehn Partien noch nie. 1.600 Zuschauer im letzten Heimspiel waren die beinharte Quittung für totales sportliches Versagen. Der Imageschaden ist schon beträchtlich. Eigentlich höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen. Was das im Fußball heißt, liegt auf der Hand. „Ich bin kein Freund von Schnellschüssen. Es gilt ein neues Konzept zu erstellen und die Ziele neu zu definieren. Bis Mitte der Woche soll eine Entscheidung präsentiert werden“, so Gunsch, der eine Spaltung im Vorstand dementierte.

Ob Jacobacci am Freitag im Heimspiel gegen Kapfenberg noch auf der FCW-Bank sitzt, soll in einer Vorstandssitzung entschieden werden. Kein Wunder, dass sich der eine oder andere Wackervorstand mit Rücktrittsgedanken befasst. Als einer von mehreren Trainerkandidaten wird auch Martin Scherb, der ehemalige Coach von St. Pölten, gehandelt. (floh, w.m.)