Schwaz - Dem SC Schwaz wird dabei die „Ehre“ zuteil, den FC Wacker rächen zu dürfen. Um 18 Uhr steigt das Duell mit dem FAC, der zuletzt das schwarzgrüne Fußball-Flaggschiff beim 3:1-Sieg in der Meisterschaft zum Kentern gebracht hatte. „Wir sind vorbereitet. Der FAC hat eine sehr gute Form und tolle Fußballer in seinen Reihen“, erklärt Trainer Stefan Höller. Das Derby-0:4 in Kufstein ist abgehakt. „Der Schiedsrichter hat halt etwas gegen ein lässiges Derby gehabt“, spricht Höller die frühe und unberechtigte Rote Karte gegen Manuel Wildauer (15.) an. „Aber Kufstein hat verdient gewonnen.“

Die Kitzbüheler Siegesserie in der UPC Tirol Liga endete hingegen am vergangenen Wochenende. Morgen (18.30 Uhr) kommt Erstligist BW Linz in die Gamsstadt. „Das wird eine riesige Bewährungsprobe. Wir wollen das Spiel so lang wie möglich offen halten“, sagt Trainer Alex Markl.

Als einziger Tiroler Favorit reist hingegen die WSG Wattens zu Regionalliga-Mitte-Klub Hartberg. Aufzupassen gilt’s dabei vor allem auf Angreifer Dario Tadic, dem in neun Spielen bereits elf Tore gelangen. (t.w.)