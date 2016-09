SC Schwaz: Ob bei den Spielern des Erste-Liga-Klubs Floridsdorfer AC zuletzt ein Tiroler Gröstl am Speiseplan stand, ist nicht überliefert. Passen würde es. Denn für den FAC geht die Tiroler Woche heute (18 Uhr) in die zweite Runde. Die Wiener müssen zu Westligist Schwaz, nachdem sie zuletzt in der Meisterschaft den FC Wacker (3:1) in die Schranken gewiesen hatten und am kommenden Freitag die WSG Wattens empfangen. Peter Angerer reagiert mit Humor auf diese Tatsache: „Wir werden den FC Wacker rächen. Der FAC wird merken, dass es nicht gegen alle Tiroler so leicht geht“, grinst der Schwazer Obmann.

Aber Spaß beiseite: Natürlich sind die Schwazer gegen den klassenhöheren Club klarer Außenseiter. „Für uns ist es schon allein ein Highlight, weil wir es noch nie in die zweite Cup-Runde geschafft haben“, erzählt Angerer.

Personell kann Trainer Stefan Höller allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben dem rotgesperrten Manuel Wildauer werden auch Tobias Vogler, Johannes Kinzner und Patrick Knoflach fehlen. „Jedes Spiel beginnt bei 0:0“, bedient Höller auch das Phrasenschwein. Der FAC scheint jedenfalls vorbereitet: „Wir haben Schwaz bis ins Detail analysiert“, erklärte FAC-Coach Jürgen Halper.

WSG Wattens: Ein bisschen ersatzgeschwächt, aber mit einem klaren Ziel vor Augen, stieg Wattens-Trainer Thomas Silberberger gestern mit seiner Truppe in den Bus, um am späten Nachmittag im Sportzentrum Lindabrunn einzuchecken. Von dort geht heute die Reise zum Regionalliga-Mitte-Klub TSV Hartberg. „Wir wollen auftreten wie ein Erstligist und in die nächste Runde einziehen“, erklärt der Coach, der neben Martin Svejnoha ja auch auf Ersatzgoalie Emanuel Ponholzer, Nils Peter Mörck und Samuel Mansour verzichten muss. Im Bus saß gestern mit Philipp Hanl der etatmäßige Schlussmann der U18.

Den Gegner, der aktuell in der Regionalliga Mitte auf Platz sechs liegt, kennt Silberberger aus dem Effeff. Schließlich waren die Steirer vergangene Saison lange auf Kurs Relegation, die ja schlussendlich gar nicht stattfinden sollte.

„Viel hat sich im Sommer nicht verändert. Wir wissen, was auf uns zu kommt.“ Aufzupassen gelte es vor allem auf Angreifer Dario Tadic – jener Mann, der schon für die Austria, Lustenau und Wiener Neustadt kickte, in Österreichs Profiligen bereits 31-mal traf und im vergangenen Sommer auch bei der Stürmersuche der WSG zum Thema geworden war. Dass man aber bei einem steirischen Regionalliga-Mitte-Klub mehr verdienen kann, als bei einem Tiroler Profi-Klub, ist auch eine Besonderheit der hiesigen Fußballszene.

Doch nicht nur der 26-jährige Angreifer, der auch 14-mal für das österreichische U21-Nationalteam aufgelaufen ist, gilt als Hartberger Waffe. „Sie werden mit ihren kopfballstarken Innenverteidigern auch auf Standardsituationen setzen“, weiß Silberberger.

Die vom Wattener Coach angesprochenen „Riesen“ im Hartberger Deckungsverbund – Manfred Gollner und Siegfried Rasswalder – haben ja auch schon einige Profiminuten in den Beinen.

Was Silberberger aber im Hinblick auf das Meisterschaftsspiel beim FAC (die Wattener bleiben ja bis Ende der Woche gleich in Lindabrunn) auf keinen Fall sehen will, ist auch klar. „Eine Verlängerung ist verboten“, stellt der Coach klar. Denn das können die Wattener im Hinblick auf die dünne Kaderdecke am allerwenigsten brauchen.

FC Kitzbühel: Nachdem der FC Kitzbühel zuletzt in der UPC Tirol Liga die ersten Punkte liegen ließ, steht den Gamsstädtern heute (18.30 Uhr) ein echtes Highlight ins Haus. Mit Blau Weiß Linz kommt wieder einmal eine Fußball-Profitruppe in die österreichische Ski-Hauptstadt. Kitzbühel-Trainer Alex Markl kann trotzdem auf einen beeindruckenden Saisonstart seiner Truppe zurückblicken. Nachdem man in der ersten ÖFB-Cup-Runde Westligist Wörgl aus dem Bewerb hievte, gab’s sowohl im Kerschdorfer-Cup als auch in der Meisterschaft nur Siege. Bis eben zum 2:2 am vergangenen Wochenende in Imst.

„Wir waren mit dem Kopf schon beim Dienstag. Das war kontraproduktiv“, meinte Trainer Alex Markl. Das Cup-Spiel sei jetzt aber ein „Zuckerl“ für den Verein. Und auch wenn der Cup bekanntlich eigene Gesetze hat, mit einer Überraschung spekuliere man laut Markl nicht: „Das wäre vermessen. Wir rechnen uns nichts aus, wollen das Spiel aber so lange wie möglich offen halten.“

Wer den ehrgeizigen Bergfex Markl aber kennt, weiß, dass in diesen Worten auch sehr viel Taktik steckt. Dass die Gäste aus Linz, die nach dem 0:0 in Wattens vom Samstag ja zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit nach Tirol reisen werden, der Favorit sind, ist sowieso logisch. Schließlich trifft heute ein Viertligist auf einen Zweitligisten.

Fehlen wird den Gamsstädtern heute Mittelfeld-Motor Christian Pauli. Der gebürtige Deutsche musste schon zuletzt in der Meisterschaft früh vom Feld, ihm droht eine längere Pause.