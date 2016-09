Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Trainingsalltag am Tivoli: Während der Vormittagseinheit wird viel gelaufen, am Nachmittag steht der Ball im Mittelpunkt. „Acht gegen acht mit drei Jokern“, lässt Maurizio Jacobacci seine 19 Feldspieler wissen. Die drei Goalies trainieren mit Fuad Djulic derweil auf der anderen Platzhälfte. „Doppelpass, redet miteinander, helft euch“, gibt der Trainer seinen Kickern mit auf den Weg. „Business as usual“, ganz normaler Geschäftsbetrieb also beim Tiroler Traditionsklub. Der umstrittene Cheftrainer spult sein Programm jedenfalls professionell herunter. „Ich denke nicht an meine Zukunft, sondern ausschließlich daran, wie ich die Mannschaft weiterbringe“, lautet sein Motto. Bis dato brachten die technisch-taktischen Gedankenspiele des Italo-Schweizers aber eindeutig zu wenig.

Die Stimmung auf dem Trainingsgelände ist ein Spiegelbild der Tabelle – voll im Keller, der Schmäh hat Sendepause. Was nach dem Tiefflug der letzten Wochen auch kein Wunder ist. Wenigstens der Verletzungsteufel hält sich im Moment zurück. Bis auf Alex Riemann sind alle fit. Zumindest etwas Positives. Sonst dominiert rund ums Tivoli die geballte Depression. Aufwachen, es ist eigentlich eh schon zu spät! Dass jetzt schon beim Eishockey mehr Haie-Fans in der Halle sind als Zuschauer bei Heimspielen im Tivolistadion, muss allen Verantwortlichen beim FC Wacker Innsbruck zu denken geben. Auf eine klare Antwort in der leidigen Trainerfrage muss man aber weiter warten, was nur bestätigt, dass man sich in der schwarz-grünen Führungsetage nicht einig ist.

Die Entscheidungsfindung ist offenbar eine komplizierte Sache. Fakt ist, dass etwas passieren muss. Denn gegenwärtig ist Abstiegskampf angesagt. Obwohl der schwarz-grüne Kader in dieser Zusammensetzung nie und nimmer in der unteren Tabellenhälfte der zweitklassigen Sky Go Ersten Liga auftauchen dürfte. Direkt geschäftsschädigend, was da auf dem grünen Rasen abgeliefert wird.

Der heutige Tag wird wohl noch weiterhin der „Entscheidungsfindung“ dienen, am Mittwoch muss in der Vorstandssitzung Klartext gesprochen werden. Auch wenn die Spatzen schon so manches vom Tivoli-Dach pfeifen, scheint alles möglich. In der „Causa Jacobacci“ scheiden sich noch die Wacker-Geister. Was zu grundelegenden Änderungen beim Tiroler Traditionsklub führen könnte. In welcher Form auch immer ...