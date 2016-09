SC Schwaz - FAC 0:1

Von Tobias Waidhofer

Schwaz – Die erste Erfolgsmeldung für den SC Schwaz gab’s schon vor Spielbeginn: Der Vertrag mit Hauptsponsor Eglo Leuchten wurde vorzeitig um vier Jahre verlängert.

Und ein Licht ging den Schwazern auch am Spielfeld auf. Zu Beginn war nämlich kaum auszumachen, wer hier der Zweit- und wer der Drittligist ist. Vor allem Techniker Sinan Bicer stellte die Gäste zu Beginn vor Probleme. Dann krachte aber ein Freistoß von Adrian Grbic an die Latte des Schwazer Cup-Goalies Lukas Wackerle. Zum Glück war auch der Nachschuss von Marco Sahanek zu hoch angesetzt (25.). Versäumtes holten die Wiener aber nach – der Ex-Stuttgarter Grbic traf zum 0:1 (27.).

Dann übernahm der Westligist das Kommando: Nach einer Huber-Kopfball-Verlängerung zeigte Bicer, dass das Kopfballspiel nicht unbedingt zu seinen Stärken gehört (33.). Und kurz vor der Halbzeit hatte der Flügelfitzer die größte Möglichkeit auf den Ausgleich, er traf aber das Außennetz.

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Parade von Wackerle (55.). Der FAC schien jetzt das Kommando zu übernehmen. Plötzlich hatten die disziplinierten Silberstädter aber ihre Chance – Milenkovic verpasste jedoch knapp (57.).

Schwaz präsentierte sich weiter brav und versuchte alles, die FAC-Abwehr organisiert von Ex-Wacker-Kicker Christian Deutschmann ließ aber wenig zu. Nach einem Eckball wurde es noch einmal brandgefährlich, der Milenkovic-Kopfball war aber wohl nicht hinter der Linie (78.). Der FAC verpasste es in der Folge gleich doppelt, den Sack zuzumachen. Schwaz drückte bis zum Schlusspfiff, blieb aber glücklos. „Hut ab vor meinem Team“, schloss Trainer Stefan Höller.

Kitzbühel - Blau Weiß Linz 1:2

Von Thomas Mair

Kitzbühel – Die 500 Zuschauer im Sportstadion Kitzbühel Langau waren aus dem Häuschen, weil der hauseigene UPC-Tirol-Liga-Spitzenreiter in der zweiten Runde des ÖFB-Cups Erste-Liga-Verein BW Linz alles abverlangte. Die Sensation blieb nach der 1:2 (0:1)-Niederlage zwar aus, aber alle waren sich einig, dass eine Sensation durchaus greifbar war.

Speziell nach dem 1:1-Ausgleich durch Tom Richards (50.) waren die Kitzbüheler besser als der höherklassige Gegner. Yigit Baydar und Bojan Margic vergaben jedoch die beiden Matchbälle für den Außenseiter. „Baydar scheiterte allein aus zehn Metern und Margic schob den Ball am Tor vorbei, nachdem er die komplette Defensive ausgespielt hatte und der Tormann schon am Boden lag“, trauerte Trainer Alexander Markl den vergebenen Großchancen nach: „Wir hatten wirklich die Chance zu gewinnen und wären in der dritten Runde gestanden.“

Am Ende präsentierten sich die Oberösterreicher, die die erste Halbzeit dominierten und durch Darijo Pecirep (21.) in Führung gingen, als ausgefuchster und stiegen dank des 2:1-Siegtreffers von Joker Christian Falk (81.) in die dritte Cuprunde ein. „Vor der Pause sind wir in Ehrfurcht gestorben“, resümierte Markl, der in der Pausenansprache den „Angsthasenfußball“ seiner Elf thematisierte und nach einer „Wahnsinns­partie mit begeisterten Zuschauern“ das Positive der Begegnung hervorhob: „Die Leistung meiner Mannschaft war perfekt.“ Nachdem die Kür gestern nicht gelang, steht den Kitzbühelern am Wochenende in der Liga wieder die Pflicht mit einem Heimspiel gegen Telfs bevor.

Hartberg - Wattens 4:5 i.E.

Nichts für schwache Nerven war die Cup-Auseinandersetzung zwischen dem Regionalliga-Mitte-Klub Hartberg und der WSG Wattens. In einem packenden Spiel wurde der Sieger erst im Elfmeterschießen ermittelt. Und das Glück war den Tirolern am gestrigen Abend hold. Mit 6:5 nach Elfmeterschießen behielt der Erste-Liga-Klub die Oberhand und zog in die dritte ÖFB-Cup-Runde ein.

Der Underdog aus der Steiermark verlangte den Grün-weißen gestern alles ab und ging in der 29. Minute durch einen verwandelten Elfmeter (Dario Tadic) mit 1:0 in Front. Die Zuordnung in der Wattener Hintermannschaft passte beim Elfmeterfoul nicht, während Christoph Kröpfl bei einem Schuss, der über das Tor ging, zu Fall gebracht wurde. Der Hartberger Elfmeter sollte aber nicht der letzte Strafstoß am gestrigen Abend bleiben, denn nach dem Wechsel gelang den Tirolern ebenso vom Elfmeterpunkt der Ausgleich. Milan Jurdik (52.) ließ sich Chance nicht entgehen und brachte die WSG mit dem 1:1 wieder ins Spiel.

Mit einem Doppelwechsel (Gebauer und Pranter für Krismer und Shazad) in der 63. Minute wollte Trainer Thomas Silberberger noch mehr Offensivkraft in die Waagschale werfen. In der regulären Spielzeit zahlte sich das nicht aus, vielmehr schwächten sich die Wattener selbst, weil Michael Steinlechner die Ampelkarte (81.) erhielt. Die Kristallstädter retteten sich in der Folge über die Verlängerung in das Elfmeterschießen, das sie mit 5:4 für sich entscheiden konnten. (tomi)