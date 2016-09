Eine Nichte des spanischen Fußballverbandschefs Angel Maria Villar ist in Mexiko ermordet worden. Ihre Leiche sei am Dienstag (Ortszeit) in Toluca identifiziert worden, nachdem die Spanierin am 13. September entführt worden sei, sagte Spaniens Außenminister Jose Manuel Garcia-Margallo dem Radiosender „Onda Cero“.

Der Zeitung „El Pais“ zufolge hatte die 39-Jährige zuletzt ein Taxi in einem Geschäftsbezirk in Mexiko-Stadt bestiegen und war nicht in ihrer Wohnung angekommen. Wenig später hatten die mutmaßlichen Entführer Lösegeld von ihrer Familie gefordert.

„Das Geld wurde gezahlt, wenn auch weniger als gefordert, und wir glaubten, dass sie da unversehrt rauskommen würde“, sagte Garcia-Margallo. Laut „El Pais“ wurde die zunächst nicht identifizierte Leiche in einem Bach in einer Ortschaft außerhalb von Mexiko-Stadt gefesselt und mit einer Kugel im Kopf gefunden.

Villar ist Präsident des spanischen Fußballverbandes (RFEF) und war zuletzt auch Vizepräsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und des Weltverbandes FIFA. (APA)