Innsbruck - Jetzt also doch: Der FC Wacker Innsbruck und Trainer Maurizio Jacobacci gehen getrennte Wege. Das gab der Sky-Go-Erste-Liga-Verein am Mittwoch bekannt. Die sportliche Talfahrt der vergangenen Monate - Cup-Aus in der ersten Runde, nur neun Punkte aus den ersten zehn Liga-Spielen - habe diesen Schritt unausweichlich gemacht, hieß es in einer Aussendung.

„Die Entwicklung sowie die zuletzt erzielten Ergebnisse entsprechen nicht den gesetzten Zielen. Aus diesem Grund mussten wir die Notbremse ziehen. Eine rasche, sportliche Stabilisierung hat jetzt absolute Priorität“, gab Alfred Hörtnagl zu Protokoll. „Die Personalie Jacobacci liegt in meiner Verantwortung. Er war ein Fachmann, aber das Verhältnis zur Mannschaft hat nicht gegriffen“, gestand der General Manager.

Wacker-Präsident Josef Gunsch betonte, dass man sich die Trennung von Jacobacci alles andere als leicht gemacht habe: „Dieser Entscheidung ist ein intensiver Prozess vorangegangen, in dem wir neben der Trainerposition auch weitere Themen kritisch evaluiert haben. Wir werden daraus unsere Schlüsse ziehen und auch abseits des Sportlichen entsprechende Weichen stellen.“

Amateure-Coach Grumser zu den Profis

Interimistisch übernimmt Amateure-Trainer Thomas Grumser das Zepter bei den Schwarz-Grünen. Der 36-Jährige leitet bereits am Mittwoch seine erste Trainingseinheit bei den Profis und wird am Freitag beim Heimspiel gegen Kapfenberg (18.30 Uhr) im Tivoli auf der Bank sitzen. Tormanntrainer Fuad Djulic und Individual-Coach Andreas Schrott sind vorerst für die zweite Herren-Mannschaft der Schwarz-Grünen verantwortlich.

„Es ist eine riesengroße Ehre für den Heimatverein in dieser Position tätig zu sein“, sagte Grumser bei seiner Antrittsrede. Von langfristigen Zielen wollte der ehemalige FC-Tirol-Meisterkicker nicht sprechen: „Wir fokussieren uns auf das Kapfenberg-Spiel.“ Man brauche Glaubwürdigkeit, um vor die Mannschaft zu treten. Der vor der Saison als Ziel ausgegebene Aufstieg sei kein Thema.

Mit dem Abschied von Jacobacci setzte sich beim FC Wacker auch eine traurige Tradition fort. Der Italo-Schweizer war der bereits achte Übungsleiter, der in den vergangenen zehn Jahren vorzeitig seinen Hut nehmen musste. (pim)