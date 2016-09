Berlin – Der FC Bayern hat das Duell der beiden makellos in die neue deutsche Fußball-Bundesliga-Saison gestarteten Clubs souverän für sich entschieden. Die Münchner feierten am Mittwoch in der vierten Runde gegen Hertha BSC einen 3:0-Heimsieg und führen damit die Tabelle zwei Punkte vor dem von Peter Stöger gecoachten 1. FC Köln an, der bei Schalke 3:1 gewann.

Der von Ralph Hasenhüttl betreute Aufsteiger RB Leipzig erreichte vor eigenem Publikum gegen Mönchengladbach ein 1:1. Bayer Leverkusen kam beim Debüt von Aleksandar Dragovic daheim gegen Augsburg nicht über ein 0:0 hinaus. Werder Bremen gelang nach der Entlassung von Coach Viktor Skripnik kein Befreiungsschlag - gegen Mainz gab es ein Heim-1:2.

Der FC Bayern hat beim umjubelten Tor-Comeback von Arjen Robben seine Vormachtstellung im deutschen Fußball mühelos demonstriert. Im Spitzenspiel mit nur einer Spitzenmannschaft drückte das 3:0 (1:0) am Mittwochabend gegen Hertha BSC den Klassenunterschied der beiden bislang ungeschlagenen Bundesligisten aus. Beim nie gefährdeten Erfolg durch sehenswerte Treffer von Dribbelkünstler Franck Ribéry (16. Minute), Schlitzohr Thiago (68.) und Rückkehrer Robben (72.) hätten die Münchner im Heimspiel gegen mutlose Berliner sogar noch höher gewinnen müssen.

David Alaba nach überspielte nach überwundener Virus-Erkrankung durch und bereitete das 1:0 durch Franck Ribery vor.

Furioser Beginn von Leipzig

Die Partie in Leipzig endete nach Toren von Timo Werner (6.) beziehungsweise Fabian Johnson (84.) mit 1:1, wobei bei den Leipzigern Stefan Ilsanker durchspielte und Marcel Sabitzer in der 57. Minute vom Platz genommen wurde. RB-Coach Hasenhüttl nahm nach dem 4:0 in Hamburg nur zwei Änderungen vor: Werner und Dominik Kaiser spielten für Emil Forsberg und Naby Keita. Der beste Liga-Debütant seit 25 Jahren begann furios: Nach dem ersten richtigen Angriff zog Werner aus Nahdistanz nach einer Flanke von Yussuf Poulsen ab. Zuvor hatten sich die beiden Gladbacher Innenverteidiger Jannik Vestergaard und Christensen ein grobes Missverständnis geleistet. Es war das erste Leipziger Saisontor in der ersten Hälfte, zuvor waren alle sieben Treffer in Halbzeit zwei erzielt worden. Für Werner war es bereits Saisontor Nummer drei.

Erster Verfolger des FC Bayern ist dadurch der 1. FC Köln. Die Stöger-Elf drehte bei Schalke nach einem Gegentor von Klaas-Jan Huntelaar (36.) dank Yuya Osako (38.), Anthony Modeste (77.) und Simon Zoller (84.) noch die Partie. Bei den weiterhin punktelosen Gastgebern wurde Alessandro Schöpf in der 67. Minute ausgetauscht.

Mutige und offensive Kölner

Kölns Trainer Peter Stöger nahm nach dem 3:0 gegen Freiburg einen Wechsel vor: Für den verletzten Leonardo Bittencourt rückte Milos Jojic am Mittwoch in die Anfangsformation, wurde aber in der 61. Minute durch Konstantin Rausch ersetzt. Der ehemalige Darmstädter kam damit zu seiner Erstligapremiere im FC-Trikot.

Mutig und offensiv - so präsentierte sich der zuvor gegentorlose FC in der Anfangsphase vor den 60 876 Zuschauern. Dem Weinzierl-Team mangelte es an Zusammenspiel und Ideen. Erst nach gut 20 Minuten fand S04 besser in die Partie. Beide Mannschaften schienen auf eine Kontertaktik zu setzen. So dauerte es bis zu Minute 29, ehe sich Schalke-Zugang Nabil Bentaleb ein Herz fasste. Den Schuss des Franzosen blockte Mergim Mavraj zur Ecke.

Die Schalker Führung war dann doch überraschend. Der FC hatte einen Angriff schon geklärt. Das Spielgerät kam indes zurück zum überzeugenden Bentaleb, der Huntelaar vor dessen Treffer mit einem tollen Pass in den freien Raum mustergültig bediente. Doch die Königsblauen konnten sich nur zwei Minuten am 1:0 erfreuen. Dann war der Japaner Osako mit seinem harten Schuss aus rund 18 Metern erfolgreich.

Die Schalker waren nach dem Seitenwechsel offensiver eingestellt und erarbeiteten sich mehr Ballbesitz. Kölns Abwehrformation ließ aber kaum Schwächen erkennen. In der dramatischen Schlussphase traf Modeste zum 2:1 für Köln - und nur wenig später verhinderte Timo Horn im FC-Gehäuse gegen Huntelaar das 2:2. Der eingewechselte Zoller machte dann den Kölner Erfolg und das Schalker Debakel perfekt.

Werder setzt Pleiteserie fort

Die Rote Laterne bleibt nach wie vor Werder Bremen vorbehalten. Auch Aushilfstrainer Alexander Nouri kann keine Wunderdinge vollbringen. Bis zur 87. Minute durfte Werder Bremen vom ersten Saisonsieg träumen, dann schlägt Mainz zweimal eiskalt zu. Werder bleibt Letzter.

Die Norddeutschen gingen zwar im ersten Match nach der Entlassung von Viktor Skripnik daheim gegen Mainz durch Izet Hajrovic (12.) in Führung, schlichen aber nach späten Gegentoren von Yunus Malli (87.) und Pablo de Blasis (92.) noch als Verlierer vom Platz. Florian Grillitsch spielte bei den Gastgebern durch, Zlatko Junuzovic wurde in der 79. Minute ausgewechselt, Florian Kainz saß auf der Bank.

Bayer 04 hinkt Erwartungen weiter hinterher

Bayer Leverkusen ist am Abwehrbollwerk des FC Augsburg gescheitert. Nach der mageren Nullnummer vor 24 097 Zuschauern hat der bisher nur einmal siegreiche Werksclub den Abschluss an die Spitze der Fußball-Bundesliga verloren. Da war es auch kein Trost, dass die Bayern auch im elften Duell ohne einen Sieg nach Hause fliegen mussten. „Wir sind definitiv nicht zufrieden. Wir müssen einfach wieder Tore erzielen“, sagte Bayer-Kapitän Lars Bender. Augsburgs Keeper Marwin Hitz frohlockte: „Wir hatten das Glück auf unserer Seite, jeder Punkt ist wichtig.“

Dragovic absolvierte gegen Augsburg seinen ersten Einsatz für Leverkusen, haderte aber mit einem 0:0. Charles Aranguiz verschoss in der 72. Minute einen Elfmeter - sehr zur Freude von Martin Hinteregger, der bei den Gästen durchspielte. Bei den Leverkusenern waren Julian Baumgartlinger und Ramazan Özcan Ersatz. (APA, dpa, TT.com)