Watford - Sebastian Prödl hatte am Samstag in der englischen Premier League doppelt Grund zur Freude. Der ÖFB-Teamverteidiger gewann mit dem Watford FC das Heimspiel gegen Everton mit 3:2 und erzielte dabei sein erstes Saisontor. Prödl verwertete in der 59. Minute eine Freistoßflanke von Jose Holebas per Kopf zur 2:1-Führung (59.).

Für Watford, das mit Spielern aus elf Ländern einlief, war es der erste Sieg über Everton in allen Bewerbe seit 1987. Everton war durch Romelu Lukaku in Führung gegangen (17.), ehe der Italiener Stefano Okaka Chuka mit zwei Treffern (36., 64.) und Prödl die Partie drehten. Lukaku gelang danach nur noch der Anschlusstreffer (86.).

Am Nachmittag übernahm der FC Arsenal durch einen 3:1-Erfolg gegen Stoke City die Tabellenführung von Chelsea. Die „Blues“ können sich am Sonntag durch einen Punktgewinn gegen West Bromwich allerdings wieder am Stadtrivalen vorbeischieben.

Theo Walcott (42.), Mesut Özil (50.) und Alex Iwobi (75.) trafen für die Gastgeber. Charlie Adam hatte das Team von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic, der im Sturm-Zentrum durchspielte, per Elfmeter nach rund einer halben Stunde in Führung gebracht.

Meister Leicester City konterte am Samstag zuhause ManCity aus, siegte mit 4:2 (3:0) und vergrößerte den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte. Für ManCitys Trainer Pep Guardiola war es ein herber Rückschlag, für Christian Fuchs und Leicester ein kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf. (APA)