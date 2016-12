Altach - WAC 2:1 (0:0:)

Auf dem Weg zur möglichen Winterkrone in der Bundesliga hat der SCR Altach am Samstag vorgelegt. Das Überraschungsteam der Hinrunde gewann zum Auftakt der 19. Runde zu Hause 2:1 gegen den Wolfsberger AC, wobei Louis Ngwat-Mahop der erlösende Treffer in der 95. Minute gelang. In der Tabelle liegt Altach drei Punkte vor Sturm Graz, die Steirer empfangen am Sonntag Red Bull Salzburg.

Die Vorarlberger ließen in der ersten Hälfte als spielbestimmende Mannschaft zahlreiche Chancen aus. Der WAC wurde nur einmal gefährlich, kurz vor dem Pausenpfiff hob der Schiedsrichter-Assistent beim Treffer von Christopher Wernitznig allerdings die Abseitsfahne. In der 49. Minute verwertete Gerald Nutz eine katastrophale Kopfball-Rückgabe von Benedikt Zech zur Gäste-Führung. Boris Prokopic (66.) traf zum 1:1-Ausgleich, am Ende knallte Ngwat-Mahop das Leder nach Vorarbeit von Nicolas Ngamaleu ins Netz.

Mattersburg - Admira 2:0 (1:0).

Der SV Mattersburg gab zumindest für einen Tag die Rote Laterne ab. Die Burgenländer kamen zu einem schmeichelhaften 2:0 (1:0)-Heimerfolg über Admira Wacker Mödling und zogen dank der um zwei Treffer besseren Tordifferenz am SKN St. Pölten vorbei, der es am Sonntag zu Hause mit Austria Wien zu tun bekommt.

Obwohl die Admira mehr vom Spiel hatte, erzielte Fran in der 24. Minute die Mattersburger Führung, die Florian Templ nach einer Slapstick-Einlage der Admira-Defensive in der 48. Minute ausbaute. Danach kamen die Gäste nicht mehr auf.