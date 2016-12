München - Mit einem 5:0 gegen den VfL Wolfsburg und der Rückkehr an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga hat sich der FC Bayern am Samstag auf seine Weihnachtsfeier eingestimmt. Aufsteiger RB Leipzig kassierte seine erste Saisonpleite - ausgerechnet in Ingolstadt, beim Ex-Club von Trainer Ralph Hasenhüttl. „Das wirft uns nicht um“, beteuerte der Österreicher.

Gute Laune bei der Weihnachtsfeier

Ende der Flaute für Thomas Müller, Tabellenführung und fünf Tore - beim FC Bayern war schon am dritten Advent Bescherung. Müller konnte bei der Feier im Münchner Szenelokal „H‘ugo‘s“ nach 999 Minuten ohne Tor lässig mit einem Bierchen auf das Ende seiner Durststrecke anstoßen, Trainer Carlo Ancelotti bekam bei der Party eine Weihnachtsmannmütze aufgesetzt.

Und der FC Ingolstadt hat sich für seine Nachbarschaftshilfe in der 14. Runde ein Geschenk verdient. „Die kriegen jetzt eine Wagenladung Weißwürste und Weißbier aus München“, versprach Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. „Irgendwann bist du halt fällig“, sagte Uli Hoeneß über den Leipziger Ausrutscher beim bisherigen Tabellenletzten. Seit er wieder Präsident ist, feierte der Club von ÖFB-Teamspieler David Alaba vier Siege am Stück.

Gegen Wolfsburg entfachte eine kleine Systemumstellung große Wirkung. Im 4-2-3-1 mit Müller als hängender Spitze traten die Bayern wieder mit der altbekannten Dominanz auf. „Jetzt habe ich kurzfristig wegen der Torgeschichte meine Ruhe“, sagte Müller erleichtert. Rummenigge hatte mit ihm vor der Partie gewettet, dass er gegen den VfL sein erstes Tor machen würde - so kam es schließlich auch. „Ich habe schon ausgezahlt“, gab Müller mit einem verschmitzten Lächeln zu Protokoll.

Am 30. April hatte der 27-Jährige beim 1:1 gegen Mönchengladbach zuvor letztmals getroffen. „Ich habe das Tor gejagt, aber es hat mich nicht verrückt gemacht“, behauptete Müller. „Ich hoffe nicht, dass es bis zum nächsten Tor wieder 999 Minuten dauert“, betonte er nichtsdestotrotz.

Leipzig-Trainer Hasenhüttl wollte nach der Pleite für die Geschichtsbücher in Ingolstadt schnell wieder zur Normalität übergehen. Das 0:1 bei seinem früheren Verein soll für die Sachsen nicht mehr als ein Ausrutscher gewesen sein. „Es war klar, dass so ein Spiel irgendwann kommen würde, doch das wirft uns nicht um“, meinte der Steirer. „Sie können sich nächsten Samstag angucken, wie die Reaktion sein wird.“

Leipzig verkraftet Rückschlag

Vom teilweise rauschhaften Power-Fußball war bei den Leipzigern diesmal nichts zu sehen. Merkwürdig gehemmt agierten sie vor allem in der ersten Hälfte gegen leidenschaftliche Ingolstädter, deren Coach Maik Walpurgis RB durch eine überraschende Dreierkette in der Defensive gar nicht in Schwung kommen ließ.

„Niederlagen tun immer weh, egal gegen wen“, meinte Hasenhüttl, der Ingolstadt zu einem Bundesligisten geformt hat. „Das ist ein Rückschlag, aber den können wir verkraften.“ Die Leipziger hatten am Ende mit 13:4 ein klares Übergewicht bei den Torschüssen, aber selbst beste Chancen konnten sie an diesem für sie verflixten Tag nicht verwerten. (APA)