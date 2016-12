London - Die Erfolgsserie des FC Chelsea in der englischen Premier League geht weiter. Das Team des italienischen Trainers Antonio Conte gewann am Sonntag im eigenen Stadion 1:0 gegen West Bromwich Albion und eroberte damit die Tabellenspitze zurück. Den entscheidenden Treffer erzielte der Spanier Diego Costa in der 76. Minute. Es war bereits der neunte Sieg in Serie für die Blues, die sich in der von Taktik geprägten Partie gegen West Brom lange schwer taten.

Durch den Heimerfolg hält Chelsea bei 37 Punkten und zog in der Tabelle nach einer Nacht auf Platz zwei wieder am FC Arsenal (34 Punkte) vorbei, der am Samstag 3:1 gegen Stoke City gewonnen hatte. Am Mittwoch spielt Chelsea beim Tabellenletzten FC Sunderland, Arsenal bereits am Dienstag beim FC Everton.

Henrich Mchitarjan bescherte Manchester United einen wichtigen Sieg. Im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur am Sonntag erzielte der Armenier in der 29. Minute das Tor zum 1:0-Erfolg für die von Jose Mourinho trainierten „Red Devils“. In der Schlussphase der Partie wurde Mchitarjan zum tragischen Helden. Bei einem Foul von Tottenhams Abwehrspieler Danny Rose knickte er um und musste danach verletzt ausgewechselt werden.

Für die in der Liga zuvor ungeschlagenen Spurs war die Niederlage im Old Trafford die erste in dieser Saison. Tottenham blieb am Sonntag auf Platz fünf der Premier-League-Tabelle, hat aber nur noch drei Punkte Abstand auf Manchester United, das weiter auf Platz sechs rangiert.(dpa)