Sturm Graz - Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Mit einem 1:0-Auswärtserfolg im kampfbetonten Schlager bei Sturm Graz hat Meister Salzburg die Steirer am Sonntag von der Tabellenspitze der Bundesliga gestoßen und selbst ein Ausrufezeichen im Titelkampf gesetzt. Die „Bullen“, die trotz Unterzahl ab der 70. Minute dank eines Treffers von Valon Berisha (64.) siegten, sind als neuer Zweiter nur zwei Zähler hinter Leader Altach.

Der von 10.583 Zuschauern besuchte Hit blieb spielerisch vieles schuldig, immerhin brachte die zweite Hälfte etwas mehr Torszenen. Sturm konnte auch nach der Roten Karte für Dayot Upamecano nicht entscheidend zusetzen und musste schließlich die dritte Heimniederlage in Folge hinnehmen. Die Grazer sind einen Punkt hinter Salzburg Dritter.

SKN St. Pölten - Austria Wien 2:1 (0:0)

Die Wiener Austria verlor am Sonntag das zweite Spiel in Serie. Drei Tage nach der Europa-League-Niederlage gegen Viktoria Pilsen unterlagen die „Veilchen“ beim SKN St. Pölten mit 1:2. Durch den Sieg gab St. Pölten die Rote Laterne wieder an Mattersburg ab, die Austria ist Vierter.

Daniel Schütz (48.) und der eingewechselte Alhassane Keita (89.) hatten die Hausherren bis zum Ablauf der regulären Spielzeit 2:0 in Führung geschossen. Nach einem Foul von Michael Huber im Strafraum bekam die Austria in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter zugesprochen, den Raphael Holzhauser (93.) sicher verwandelte.

Rapid Wien -SV Ried 3:1 (1:1)

Rapid bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Gegen Ried verwandelten die Wiener am Sonntag einen frühen Rückstand durch Dieter Elsneg (4.) dank Mario Sonnleitner (26.) und Giorgi Kvilitaia (77., 81./Elfer) noch in einen 3:1-Heimerfolg und festigten damit den fünften Platz fünf Punkte vor dem WAC. Letztlich konnten sich die dominanten Hausherren erst in Überzahl (ab 66.) durchsetzen.

Wie schon bei Canadis Siegpremiere gegen St. Pölten am Samstag vergangener Woche konnte Rapid seine Dominanz nicht in Chancen ummünzen und fixierte den Sieg erst in der Schlussphase. Vor den Augen von Neo-Sportchef Fredy Bickel gelang der Befreiungsschlag erst nach einer äußerst fragwürdigen gelb-roten Karte für Peter Zulj wegen einer angeblichen Schwalbe. Erstmals unter Canadi erzielte Rapid mehr als ein Tor. Der Tabellenachte Ried verabsäumte es, den Sechs-Punkte-Vorsprung auf den letzten Platz zu vergrößern.

Rapid hält nach 19 Runden bei 27 Zählern. Zwölf Punkte fehlen dem Rekordmeister auf Platz fünf im Niemandsland der Tabelle auf die Spitze, 13 auf das Schlusslicht.