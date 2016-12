Turin - Torjäger Gonzalo Higuain hat Italiens Fußball-Meister Juventus Turin vor einem weiteren Rückschlag in der Serie A bewahrt. Dank eines Doppelpacks des Argentiniers siegte Juve am Sonntag im Stadtderby beim FC Torino mit 3:1 und festigte die Tabellenführung. Der Titelverteidiger hat nun sieben Zähler Vorsprung auf AS Roma und AC Milan, die am Montag gegeneinander spielen.

Im Derby della Mole hatte Torinos Andrea Belotti die Gastgeber zunächst in Führung geschossen (16.), Higuain drehte dann mit einem Doppelpack die Partie (28., 82.). Miralem Pjanic sorgte kurz vor Schluss für die endgültige Entscheidung (92.).

SSC Napoli blieb dank eines 5:0-Erfolgs in Cagliari auf Rang vier, je einen Zähler hinter Roma und Milan. (APA)