Alessandro Schöpf trifft mit Schalke 04 im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League auf PAOK Saloniki. Kevin Wimmer bekommt es mit Tottenham indes mit KAA Gent aus Belgien zu tun. Veli Kavlak in den Diensten von Besiktas Istanbul trifft als dritter verbliebener österreichischer Beitrag im Bewerb auf Hapoel Be‘er Sheva aus Israel. Das ergab die Auslosung der UEFA am Montag in Nyon.

Als prominentester Vertreter spielt Manchester United in der ersten K.o.-Phase gegen St. Etienne. Mönchengladbach hat Fiorentina als Gegner, Villarreal im spanisch-italienischen Vergleich die AS Roma. Die Hin- und Rückspiele werden am 16. und 23. Februar 2017 ausgetragen. Schalke tritt wie Tottenham und Besiktas zunächst auswärts an. (APA)