Im Kampf um Rang zwei in der italienischen Serie A hat sich die AS Roma vorerst einen kleinen Vorteil erkämpft. Der Gegner der Wiener Austria in der Europa-League-Gruppenphase setzte sich am Montagabend gegen den Tabellendritten AC Milan mit 1:0 durch und erarbeitete sich damit einen Vorsprung von drei Zählern. Der Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin beträgt weiter vier Punkte.

Der Belgier Radja Nainggolan entschied durch seinen Treffer in Minute 62 die Montag-Partie der 16. Runde. (APA)