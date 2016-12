London - Tabellenführer FC Chelsea hat seine Erfolgsserie in der Premier League fortgesetzt. Bei Crystal Palace gewannen die Londoner am Samstag 1:0. Torschütze war in der 43. Minute erneut Stürmer Diego Costa. Durch den Sieg haben die Blues nun 43 Punkte und bauten in der englischen Meisterschaft ihren Vorsprung auf die Verfolger FC Liverpool und FC Arsenal vorübergehend auf neun Punkte aus.

Der Erfolg im Selhurst Park war für den FC Chelsea bereits der elfte Sieg in Serie. Damit hat das Team des italienischen Trainers Antonio Conte den clubeigenen Rekord egalisiert, der zwischen April und September 2009 - allerdings über zwei Spielzeiten - aufgestellt wurde. (dpa)