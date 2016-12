Juventus Turin hat am Samstag das Spitzenspiel in der italienischen Fußball-Meisterschaft gewonnen und sich damit in der Tabelle abgesetzt. Der Titelverteidiger siegte vor eigenem Publikum gegen die zweitplatzierte AS Roma dank eines Treffers von Gonzalo Higuain (14.) und liegt nun sieben Punkte vor dem Hauptstadt-Club. (APA)