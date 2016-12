Darmstadt – Der FC Bayern hat am Sonntag wieder die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Der Titelverteidiger kam auswärts gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt zu einem mühevollen 1:0-Erfolg und liegt damit aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktegleichen Überraschungs-Aufsteiger RB Leipzig, der am Mittwoch in München gastiert.

Das entscheidende Tor erzielte Douglas Costa in der 71. Minute mit einem sehenswerten Weitschuss. David Alaba spielte bei den Siegern als Linksverteidiger durch.

Leverkusen – Ingolstadt 1:2

Bayer Leverkusen hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder einen Rückschlag im Kampf um die Europacupplätze erlitten. Die Werkself unterlag Abstiegskandidat Ingolstadt zu Hause 1:2 und kassierte damit schon die dritte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen. Nach 15 Runden fehlen dem Neunten schon 16 Punkte auf das Topduo Bayern München und RB Leipzig.

Alfredo Morales (26.) per Kopf nach idealer Hereingabe von ÖFB-Teamspieler Markus Suttner und Almog Cohen (74.) machten den Überraschungssieg perfekt, es war bereits der dritte im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis. Damit gelang der Sprung auf den Relegationsplatz, nur ein Punkt fehlt mehr auf den 15. VfL Wolfsburg. Suttner spielte vor 25.075 Zuschauern durch, Lukas Hinterseer wurde erst in der Schlussviertelstunde eingewechselt.

Bei Leverkusen konnte Innenverteidiger Aleksandar Dragovic die Niederlage nicht verhindern, ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger wurde nach schwacher Vorstellung von Roger Schmidt zur Pause ausgewechselt. Goalie Ramazan Özcan saß wie gewohnt auf der Bank. Der zwischenzeitliche Ausgleich gelang Admir Mehmedi (63.), allerdings nach einer Gelb-Roten Karte für Charles Aranguiz (49.) schon in Unterzahl. Das war wohl ein Mitgrund für die siebente Liganiederlage des Champions-League-Achtelfinalisten. (APA)