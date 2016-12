Von Wolfgang Müller

Fabian Koch: Keine Minute verpasst, als Verteidiger drei Tore erzielt und in den 1.800 Minuten im Herbst nur eine Gelbe Karte kassiert – Fabian Koch und Sturm Graz, das passt ganz einfach. „Von Anfang an wurde es mir leicht gemacht. Ich spiele regelmäßig, das ist wichtig für mich“, erklärte der 27-Jährige gestern auf der Heimfahrt Richtung Natters. Im Frühjahr will der ehemalige Wacker-Profi mit Sturm weiter vorne mitmischen und mit starken Leistungen aufzeigen. Ist das Nationalteam ein Thema? „Nein. Ich muss einmal eine ganze Saison konstant und gut durchspielen.“

Clemens Walch: Bei den Riedern ist der Inzinger eine fixe Größe, wenn er nicht verletzt ist. In 1034 Einsatzminuten brachte er es auf drei Treffer und vier Torvorlagen. Der 27-Jährige absolviert seine bereits fünfte Saison für die Wikinger aus dem Innviertel.

Flo Mader: Auf immerhin 885 Einsatzminuten und zwei Torvorlagen brachte es der Schmirner für Aufsteiger St. Pölten. „Durchwachsen“ beschreibt der 34-Jährige den Herbst mit St. Pölten treffend. Die Wünsche für das Frühjahr? „Gesund bleiben und den Klassenerhalt schaffen.“ Im Sommer läuft der Vertrag aus. Und was dann kommt, steht noch in den Sternen. „Ich hab’ es mir abgewöhnt, groß zu planen“, so Mader, der nebenbei die Trainer-B-Lizenz absolviert.

Hannes Aigner: Keine Einsatzminute konnte der Weerberger zum Winterkönig der Altacher beisteuern, was die Freude nicht schmälert. „Sensationell, was da abgelaufen ist, und im Frühjahr greife ich auch wieder voll an“, hat der 35-Jährige eine halbjährige Leidenszeit (Knochenmarksödem) hinter sich. Im letzten Spiele gegen Rapid saß Aigner schon auf der Ersatzbank.

Sandi Lovric: 59 Bundesligaminuten absolvierte der 18-jährige Osttiroler für Sturm, bei den Qualitäten des Mittelfeldspielers werden es zügig mehr werden.