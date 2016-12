Werner Grabherr (SCR Altach): 1.) David Alaba (FC Bayern München): „Er ist bei einem Topclub und das Aushängeschild des österreichischen Fußballs. Er überzeugt mit seinen Leistungen regelmäßig auf höchstem Level.“ 2.) Zlatko Junuzovic (SV Werder Bremen) 3.) Robert Almer (FK Austria Wien) Oscar Garcia (Red Bull Salzburg): 1.) Marko Arnautovic (Stoke City): „Er war für mich beim österreichischen Nationalteam in diesem Jahr der herausragende Spieler und hat sich dabei auch immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Auch bei Stoke ist er einer der wichtigsten Spieler. Er verfügt über außergewöhnliche spielerische und technische Fähigkeiten, vor allem im eins gegen eins ist er überragend.“ 2.) Alaba 3.) Christian Fuchs (Leicester City) Franco Foda (SK Sturm Graz): 1.) Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen): „Er bringt immer konstant gute Leistungen und hat sich auch als Führungsspieler weiterentwickelt.“ 2.) Marcel Sabitzer (RB Leipzig) 3.) Alaba Thorsten Fink (FK Austria Wien): 1.) Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg): „Man braucht sich nur seine Statistiken anzusehen, er ist ein sehr wertvoller Spieler für diese Mannschaft, ist immer am Punkt da.“ 2.) Baumgartlinger 3.) Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) Damir Canadi (SK Rapid Wien): 1.) Fuchs: „Weil er als absoluter Stammspieler einen entscheidenden Anteil an einer der größten Sensationen in der europäischen Fußballgeschichte hatte und sich nach Deutschland bereits in der zweiten großen Liga des Weltfußballs erfolgreich behauptet.“ 2.) Alaba 3.) Alessandro Schöpf (FC Schalke 04) Oliver Lederer (FC Admira Wacker Mödling): 1.) Louis Schaub (SK Rapid Wien): „Weil er immer schon ein Riesentalent war mit unfassbaren Lösungen. Das hat er jetzt konserviert und zeigt es jede Woche. Damit ist er unverzichtbar für Rapid und bereit für den nächsten Schritt.“ 2.) Sabitzer 3.) Arnautovic Heimo Pfeifenberger (WAC): 1.) Fuchs: „Er hat bei Leicester etwas Außergewöhnliches geleistet und insgesamt ein gutes Jahr gespielt. Ich finde es schade, dass er nicht mehr im Nationalteam ist.“ 2.) Sabitzer 3.) Arnautovic Christian Benbennek (SV Ried): 1.) Alaba: „Weil er einer der weltbesten Linksverteidiger ist.“ 2.) Sabitzer 3.) Baumgartlinger Jochen Fallmann (SKN St. Pölten): 1.) Fuchs: „Wenn man mit Leicester englischer Meister wird und kontinuierlich gute Leistungen bringt - auch im Nationalteam -, dann hat man sich Platz eins verdient.“ 2.) Arnautovic 3.) Soriano Ivica Vastic (SV Mattersburg): 1.) Alaba: „Er bringt noch immer regelmäßig und konstant gute Leistungen bei einem Topteam wie Bayern München.“ 2.) Fuchs 3.) Arnautovic Endstand der Wahl zu Österreichs „Fußballer des Jahres 2016“ (Punktevergabe: Erster 5 Punkte, Zweiter 3, Dritter 1): 1. David Alaba (FC Bayern München) 22 Punkte (3 erste Plätze) 2. Christian Fuchs (Leicester City) 19 (3) 3. Marcel Sabitzer (RB Leipzig) 12 (0) 4. Marko Arnautovic (Stoke City) 11 (1) 5. Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) 9 (1) 6. Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg) 6 (1) 7. Louis Schaub (SK Rapid Wien) 5 (1) 8. Zlatko Junuzovic (SV Werder Bremen) 3 (0) 9. Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) 1 (0) . Alessandro Schöpf (FC Schalke 04) 1 (0) . Robert Almer (FK Austria Wien) 1 (0) Anm.: Zur Wahl standen sämtliche Spieler der heimischen Bundesliga und ÖFB-Legionäre im Ausland. Die Trainer durften keine Spieler des eigenen Vereins wählen.