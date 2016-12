Altach, St. Pölten - Martin Scherb übernimmt das Traineramt beim SCR Altach. Das bestätigte der Bundesligist am Freitag. Der 47-jährige ehemalige Betreuer des SKN St. Pölten wird Nachfolger von Interimscoach Werner Grabherr, der auf den zu Rapid abgewanderten Damir Canadi folgte und sich nun aufgrund der fehlenden UEFA-Pro-Lizenz zurückziehen muss. Scherb erhielt beim Winterkönig einen Vertrag bis Sommer 2018.

St. Pölten macht mit Fallmann weiter

Trainer Jochen Fallmann ist beim SKN St. Pölten von der Interims- zur Dauerlösung aufgestiegen. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekanntgab, erhielt der 37-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2017 plus Option. Die Entscheidung sei innerhalb des Führungsgremiums durch einen einstimmigen Beschluss sehr deutlich ausgefallen, hieß es in einer Presseaussendung des Aufsteigers.

Laut General Manager Andreas Blumauer sprachen drei Faktoren für Fallmann: „Zum einen stellte sich unter seiner Regie durchaus der von uns gewünschte Erfolg im Ligabetrieb ein, zum anderen wusste er auch bei seinem Hearing zu überzeugen. Und last but not least hat sich auch die Mannschaft deutlich für seinen Verbleib ausgesprochen.“

Fallmann übernahm die Niederösterreicher Ende Oktober nach dem Abgang von Karl Daxbacher, danach holte man in acht Liga-Partien elf Punkte. Außerdem gelang der Einzug ins Cup-Viertelfinale. (APA)