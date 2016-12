London - Mit einem hart erkämpften Sieg bei Stoke City hat der Chelsea FC seine Erfolgsserie in der englischen Premier League ausgebaut und die Tabellenführung gefestigt. Die Blues gewannen am Silvestertag mit 4:2 bei Stoke City und feierten ihren 13. Sieg in Serie. Damit wurde der Rekord von Arsenal aus der Saison 2001/2002 egalisiert. Gary Cahill (34.), der Brasilianer Willian (57./65.) und Diego Costa (85.) trafen für die Gastgeber, Stoke glich durch Bruno Martins Indi (46.) und Peter Crouch (64.) zweimal aus.

Der FC Liverpool gewann das Spitzenspiel gegen Manchester City und festigte den zweiten Rang. Die „Reds“ siegten am Silvesterabend zuhause mit 1:0 und bleiben Zweiter hinter dem FC Chelsea. City dagegen kann am Sonntag vom FC Arsenal noch von Rang drei verdrängt werden. Georginio Wijnaldum traf nach Flanke von Adam Lallana per Kopf zum frühen 1:0 (8.). In der Tabelle hat Liverpool weiterhin sechs Zähler Rückstand auf Chelsea.

Meister Leicester City gewann 1:0 gegen West Ham United, Christian Fuchs wurde in der 70. Minute eingewechselt.

Manchester United verhinderte erst durch zwei Tore in der Schlussphase eine Niederlage. Die Red Devils kamen kurz vor Schluss noch zu einem 2:1 (0:0) beim FC Middlesbrough. Grant Leadbitter traf für die Gäste (67. Minute), Anthony Martial (85.) und Paul Pogba (87.) drehten die Partie. Es war Uniteds fünfter Ligasieg nacheinander. (APA)